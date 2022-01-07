احتفالات عيد الميلاد في فنادق الغردقة.. تورت وشاشات عرض وموائد طعام

شهدت فنادق الغردقة احتفالات عيد الميلاد المجيد بمشاركة السائحين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وجرى عرض قداس عيد الميلاد على شاشات ضخمة على حمامات السباحة والأماكن المفتوحة وموائد خاصة على العشاء وتورتة بأشكال حيوانات تم عملها من الشيكولاتة الخام ولاقت إعجاب وقبول السائحين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي.

تورتة ومائدة خاصة في احتفالات عيد الميلاد المجيد

وأشار مصطفى حفناوي شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية بالغردقة إلى أن احتفالات رأس السنة شملت موائد خاصة من سي فود وجمبري واستاكوزا ولحوم غزلان ونعام وضاني، بالإضافة إلى الحلويات بعين الجمل والمكسرات.

وأضاف «حفناوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إعداد تورت متنوعة وبأشكال حيوانات تم صنعها خصيصا لهذه المناسبة وتم تجهيزها من الشيكولاتة الخام على شكل أسد وفيل وحصان وزرافة وغزالة، لافتا إلى أن ذلك لاقى قبول السائحين من المصريين والأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية في سعادة في أجواء احتفالية بعيد الميلاد المجيد.

احتفالات عيد الميلاد بمشاركة السائحين وسط إجراءات وقائية

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالغردقة، أن الفنادق حرصت على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن احتفالات عيد الميلاد المجيد جاءت بمشاركة المصريين من نزلاء الفنادق والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط تبادل التهاني من الجميع.

وأضاف «جمعة»، أن الفنادق أعدت شاشات ضخمة لعرض قداس عيد الميلاد المجيد إلى أن الاحتفالات شملت مَوائد خاصة وتورتة تحمل صور عيد الميلاد وعبارات التهاني وان السائحين حرصوا على متابعتها في أجواء رائعة.