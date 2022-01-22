سيارة تعوق دخول الطلاب الامتحانات بالبحر الأحمر و«مرور الغردقة» يتدخل

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة العربية للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022، لـ3168 طالبا بالإدارات التعليمية السبع بمدن البحر الأحمر، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وشهدت مدرسة الغردقة الثانوية بنات، وسط مدينة الغردقة، واقعة قيام أحد أصحاب السيارات الملاكي بركن سيارته في مواجهة باب المدرسة مباشرة، ما أدى لعرقلة دخول الطالبات للمدرسة لأداء الامتحان، وتم استدعاء مرور الغردقة لحل المشكلة.

وعلى الفور انتقل أحد ضباط إدارة مرور الغردقة، لمكان الواقعة، وتم رفع السيارة والتنبيه على صاحبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بدء امتحانات الصف الأول الثانوي

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، للصفين الأول والثاني الثانوي وسط إجراءات وقائية واحترازية، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الإمتحانات، ضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للجان الامتحانات.

وأوضح هشام منير في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المديرية حرصت على توفير التيسيرات والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات لنحو 3168 طالبا بمدن المحافظة للصف الأول الثانوي، وذلك لجميع الطلاب منتظمين، وخدمات، وخاص عربي، وخاص لغات، ومنازل.

وفي ذات السياق تفقد هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عددًا من مدارس الغردقة، يرافقه كمال سليمان، رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، وذلك قبل ساعات من بدء الامتحانات للوقوف على استعدادت المدارس والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي

يوم السبت 22 يناير مادة اللغة العربية

الإثنين 24 يناير مادتي الكيمياء والجغرافيا

الأربعاء 26 يناير مادتي التاريخ و الأحياء

السبت 29 يناير اللغة الأجنبية الأولي

الإثنين 31 يناير مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق

الأربعاء 2 فبراير مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.