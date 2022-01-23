السيسي باحتفالية عيد الشرطة: كل التحية للأبطال.. دفعوا ثمنا غاليا لدحر الإرهاب

وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، دحر الإرهاب بـ«إنجاز كبير ثمنه غالي»، قائلًا إنَّه يجب تذكر أبناء مصر الأبطال من الشهداء والمصابين، «مش مجرد كفقرة في خطاب، لأ كثمن دفعه أبناء مصر وشعبها، لازم مننساش أبدا أنه في تمن كبير أوي اتدفع لمصر».

السيسي: ثمن التضحية هو بناء مصر الجديدة القوية

وأضاف رئيس الجمهورية، «اسمحولي مرة تانية وتالتة نوجه التقدير والاحترام للشهداء وعاوزة أقول للأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، إحنا مش ههنسى أبدا اللي قدمتوه لهذا الوطن، ومش اعترافًا بس بفضلكم وفضل أبنائكم، وثمن هذه الشهادة والتضحية هو بناء مصر الجديدة والقوية».

احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

وسطر رجال الشرطة أعظم تضحية، في ملحمة الإسماعلية، بعد معركة خاضها رجال الشرطة البواسل، مضحين بأرواحهم وكل غالٍ في سبيل الدفاع عن الوطن، ليكون هذا اليوم عيدًا للشرطة، يتذكره ويفتخر به كل المصريين.