تفاصيل دور رحمة أحمد في «الكبير أوي 6».. لا تؤدي شخصية دنيا سمير غانم

مازالت الفنانة رحمة أحمد، متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الإعلان عن إسناد دور البطولة النسائية لها بمسلسل «الكبير أوي» في جزئه السادس مع النجم أحمد مكي.

وتواصلت «الوطن»، مع الفنانة رحمة أحمد؛ للكشف عن تفاصيل الشخصية التي تؤديها في مسلسل «الكبير أوي 6»، مؤكدة أنها لا تؤدي الشخصية التي كانت تقوم بها دنيا سمير غانم البطلة السابقة للمسلسل بأجزائه الماضية.

رحمة أحمد تكشف عن كواليس ترشيحها لـ مسلسل «الكبير أوي 6»

وعن كواليس ترشيحها للمسلسل، قالت الفنانة رحمة أحمد، لـ«الوطن»: «اللي عرفته إن أكتر من شخصية رشحتني للدور»، لافتة إلى أن مخرج العمل شاهد إحدى المسرحيات التي قدمتها على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، ثم تقابلا في أكثر من اجتماع خاص بمسلسل «الكبير أوي 6»، ومن هنا وقع الاختيار عليها.

رحمة أحمد تكشف عن شخصيتها في مسلسل «الكبير أوي 6»

وكشفت «رحمة»، عن تفاصيل الشخصية التي تؤديها في مسلسل «الكبير أوي»، في جزئه السادس، مضيفة: «أنا مش بعمل شخصية دنيا سمير غانم، أنا انضميت للمسلسل بدور جديد وشخصيتي بتلتحم مع شخصيات المسلسل الأساسية الكبير وأولاده».

وعن رد فعلها على تساؤلات جمهور مسلسل «الكبير أوي 6»، عن طبيعة دورها: «أتمني دوري يعجب متابعي المسلسل، عندما يتم عرضه ويتم تكليله بالنجاح»، مضيفة: «مستمتعة جدا بالشغل في المسلسل، مع الفنان أحمد مكي، فهو شخصية متعاونة جدا، ولطيف على المستوى المهني والانساني».

من هي الفنانة رحمة أحمد؟

واختتمت رحمة احمد، حديثة مع «الوطن»، قائلة إنها تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت في العديد من المسرحيات، كما شاركت في برنامج أمين وشركاه بجزئيه.