إصابة أحمد مكي وهشام إسماعيل بـ كورونا.. وتوقف تصوير «الكبير أوي»

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، إصابة الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، وتوقف تصوير مسلسل «الكبير أوي»، الذي من المقرر عرضه بالسابق الرمضاني لعام 2022، فضلا عن إصابة الفنان هشام إسماعيل.

إصابة مكي وهشام إسماعيل بكورونا وخضوع فريق العمل لمسحة

وأوضحت الفنانة ليلى عز العرب، عن خضوع جميع فريق عمل مسلسل «الكبير أوي»، لـ إجراء مسحة لاطمئنان عن عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بعد التأكد من إصابة أحمد مكي، وهشام إسماعيل.

وكشفت «عز العرب»، أن جميع نتائج فريق عمل مسلسل «الكبير أوي»، سلبية، ولم يتم إصابتهم بكوفيد 19، مطالبة بالدعاء لتعافي الفنان أحمد مكي، والفنان هشام إسماعيل، والعودة من جديد بكامل صحتهما، وخروجهما من أزمتهما الصحية سريعا.

وبدأ تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، في أواخر العام الماضي 2021، وكان أول جزء من العمل في عام 2010، وحقق نجاحا مبهرا، مما دفع فريق العمل لتقديم 4 أجزاء متتالية.

تفاصيل الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»

ويشارك ببطولة مسلسل «الكبير أوي»، نفس فريق العمل الذي شارك بالأجزاء السابقة بخلاف استبدال دور «هدايا»، التي كانت تقدمه الفنانة دنيا سمير غانم، و التي قد صرحت قبل وفاة والديها أنه لو عرض جزء جديد لم تشارك بالمسلسل بسبب انه تريد التغير، و تقدم الفنانة رحمة أحمد دور دنيا سمير غانم، كما نشر.

آخر إصابات كورونا

يذكر أنه تم إصابة عدد كبير من المشاهير بفيروس كورونا، و الذي يكون اخرهم أحمد مكي، و هشام إسماعيل، بجانب الفنان عمر خورشيد، وزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، وأفراد من عائلتهم.