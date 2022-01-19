بعد إصابة أحمد مكي بكورونا.. ليلى عز العرب تكشف موقف عرض «الكبير أوي 6» في رمضان 2022

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، اليوم، عن مصير عرض الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بعد إصابة أحمد مكي وهشام إسماعيل، بكورونا، وتوقف تصوير المسلسل، مؤكدة مشاركة العمل بالمارثون الرمضاني لعام 2022.

وقالت ليلى عز العرب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، يعرض بموعده المقرر في رمضان المقبل، برغم توقف التصوير خلال الفترة الحالية بسبب إصابة أحمد مكي وهشام إسماعيل بكوفيد 19.

عودة الكبير أوي بعد غياب 6 سنوات

وانطلق أول جزء من مسلسل «الكبير أوي»، عام 2010، وبينما عرض الجزء الخامس عام 2015، وبعد غياب 6 أعوام، قرر فريق العمل تقديم جزء جديد وأحداث جديدة.

وتدور أحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، حول قيام الكبير أوي الذي يجسد دوره أحمد مكي، بالبحث عن عروسة لتربي أبنائه بعد التقدم في العمر.

ويختار الكبير أوي رحمة أحمد، ويتزوجها خلال الأحداث؛ ليشهد المسلسل أحداثا كوميدية بينها وبين أبنائه.

تفاصيل الجزء السادس من الكبير أوي

ويشارك في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، أغلب النجوم المشاركين بالأجزاء السابقة، فيما عدا الفنانة دنيا سمير غانم، التي قررت عدم المشاركة بالجزء الجديد.

وكشف الفنان هشام إسماعيل، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، خلال حضوره ندوة خاصة بمقر الجريدة، عن دور فزاع، الذي يقدمه بشخصية جديدة تتماشى مع التطور الذي نعيشه، وأيضا الأخذ في الاعتبار عودتهم بعد 6 أعوام، موضحا: «حتى جلابياته بالعمل هتكون بشكل مختلف عن الأجزاء السابقة».

مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، بالإضافة لمشاركة عدد من نجوم الفن كضيوف شرف من بينهم حمدي المرغني.