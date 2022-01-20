موعد استئناف تصوير مسلسل «الكبير أوي 6» بعد إصابة أحمد مكي بكورونا

كشف مصدر من داخل فريق مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي، عن موعد استئناف تصوير الجزء السادس، وذلك بعدما توقف بشكلٍ استثنائي، بسبب إصابة عناصر من فريق العمل بفيروس كورونا.

أسباب توقف مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المُقرر استئناف تصوير مسلسل «الكبير أوي» مُجددًا، اعتبارًا من يوم الأحد المُقبل، بشأن اللحاق في موسم دراما رمضان المُقبل، إذ سيُكثف المخرج أحمد الجندي من تصوير المشاه؛ منعًا للوقوع تحت ضغط الوقت، بجانب التشديد في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوقف مسلسل «الكبير أوي 6»، لعدة أيام، بسبب تزايد عدد إصابات العاملين بفيروس كورونا، على رأسهم الفنان أحمد مكي.

تفاصيل الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي

الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، بالإضافة لمشاركة عدد من نجوم الفن كضيوف شرف من بينهم حمدي المرغني.

«المهن التمثيلية» تناشد بفرض إجراءات احترازية مشددة

في سياق منفصل، ناشدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، الجهات المُنتجة بضرورة فرض إجراءات احترازية مشددة داخل البلاتوه، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت نقابة المهن التمثيلية، إلى ضرورة تأكد الجهات المُنتجة من ضرورة حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة