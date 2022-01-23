سفير طوكيو: خبراء يابانيون أسهموا بترميم توت عنخ آمون ونحتفي بعام مصر

قال أوكا هيروشي، سفير اليابان الجديد لدى مصر، إن التعاون المصري- الياباني في مجال الآثار، شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، تجسد في التعاون في «هرم مصر الرابع»، المتحف المصري الكبير.

سنة مصر لدى اليابان

وقال هيروشي، في تصريحات لـ«الوطن»، عقب حفل الشاي الياباني الأول لهذا العام: «تُعد سنة 2022 سنة تاريخية مهمة في تاريخ الآثار المصرية، حيث توافق مرور مائة سنة على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومائتي سنة على فك رموز الكتابة الهيروغليفية القديمة وفي اليابان أيضًا، ستشهد هذه السنة اهتمامًا كبيرًا بمصر، حيث ستكون هذه السنة هي سنة مصر في اليابان، وستقام العديد من الفعاليات».

وتابع: «أنا أتطلع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في هذا العام، فبالرغم من أن تأثير فيروس كورونا المستجد قد امتد إلى إنشاء المتحف المصري الكبير، إلا إنني علمتُ أن البناء حاليًا قد اكتمل بنسبة مائة بالمائة تقريبًا مع اتخاذ إجراءات وقائية شاملة لمكافحة العدوى وأود هنا أن أتقدم بخالص الاحترام والتقدير لجميع المعنيين ممَن بذلوا جهودهم من أجل إنشاء المتحف».

مشاركة يابانية في ترميم توت عنخ آمون

وتابع سفير اليابان لدى مصر: «شارك خبراء يابانيون مِمَن لهم نشاط بارز في كل أنحاء العالم في ترميم آثار الملك توت عنخ آمون، والتي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير».

وأضاف: «يسعدنا أن نستقبل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُعد فخرًا لمصر والمصريين من خلال علاقة الثقة بين الخبراء اليابانيين والخبراء المصريين على مدى فترات طويلة، كما نتمنى أن يتمكن العديد من السائحين اليابانيين من زيارة المتحف المصري الكبير في المستقبل القريب، وأتمنى أن تواصل علاقات الصداقة بين اليابان ومصر نموها أكثر في المستقبل».