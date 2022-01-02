احتفالية أثرية في 2022.. نقل القطع الذهبية لـ توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

مع بداية العام الجديد 2022، تتجه الأنظار إلى الحدث المنتظر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة بعد فعاليتي موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش، والإعلان عن احتفالية كبرى في افتتاح المتحف المنتظر بنهاية 2022، حيث يجري الإعداد حاليا لخروج آخر القطع الذهبية للفرعون الشاب توت عنخ آمون، التي ستخرج في احتفالية خاصة تفتتح احتفالات الآثار في العام الجديد.

احتفالية خاصة للقناع الذهبي

وقال الدكتور عيسى زيدان المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير لـ«الوطن»، نستعد لخروج آخر القطع الأثرية للفرعون الشاب توت عنخ آمون من بيته القديم بمتحف التحرير إلى مقره الجديد بالمتحف المصري الكبير، في احتفالية خاصة تتوجها أهم قطع المجموعة الذهبية «قناع توت عنخ آمون» وهو القناع الذهبي المرصع بالأحجار شبه الكريمة، ووزنه 11 كيلو جراماً، وكان يغطي وجه المومياء، والمجموعة الذهبية هي المجموعة التي تضم 143 قطعة من الحلي الذهبية المرصعة بأحجار شبه كريمة أغلبها يمثل معبود الشمس بأشكاله المختلفة بالأساور والأقراط والخواتم، ودرع من الذهب مرصع بالأحجار والزجاج الملون وزخرف بأشكال المعبودات التي تحمى الملك وترعاه في حياته وبعد وفاته بخلاف ثلاثة توابيت ذهبية يصا وزن أحدها إلى 110 كيلوجرامات، وتعتبر تلك المجموعة آخر ما سيخرج من المتحف المصري للمتحف الكبير.

مفاجآت المقاصير الملكية للفرعون الشاب

وأشار «زيدان» إلى أن العمل انتهى بالفعل من نقل مقاصير «توت عنخ آمون» وإعادة تركيبها في مقرها الجديد بالمتحف المصري الكبير، بعد ترميمها، حيث كشفت عملية تفكيك المقاصير عن عدة مفاجآت منها وجود ختم الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون» على أجزاء تعشيق جوانب المقاصير، مما ينفي بعض النظريات التي ترددت حول الفرعون الشاب وأن الآثار لا تعود له، وأنها جمعت سريعا لوضعها في مقبرته لموته المفاجئ.