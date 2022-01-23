الشوباشي تدعم «أصحاب ولا أعز»: المجتمع السليم هو من يبرز عيوبه

علقت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، على الأزمة التي يشهدها الشارع المصري حول فيلم «أصحاب ولا أعز» للفنانة منى زكي وعدد آخر من النجوم، موضحة أن هناك من يريد إخراس الألسنة وقمع الفنانين، وإلزامه بالصبغة الدينية: «يريدون ست طاهرة وحجت 10 مرات في الأفلام، والمجتمع فيه الحلو والوحش ولابد من الفكر والحوار بدلا من القمع».

المجتمع السليم هو من يبرز عيوبه

وقالت فريدة الشوباشي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المجتمع السليم هو من يبرز عيوبه والقصور التي يعاني منها؛ ليعالجها و«منى زكي إنسانة وممثلة محترمة والفيلم ليس به شيئا خادشا للحياء وهو انعكاس لما يحدث».

وأضافت عضو مجلس النواب: «لو قدرت تقمع منى زكي والفنانين في مصر لن تقمع الفنانين في العالم. مصر كانت قوتها الناعمة هي محور قوتها، اليوم نشاهد نمبر ون وغيره من المظاهر السلبية».

تجريم المثلية

وأكدت الشوباشي، أن مصر يوجد فيها مثليون، والحل ليس الذبح أو إعدامهم كما ينادي البعض، مضيفة «أنا ضد تجريم المثلية التي نادى بها بعض النواب، والحل في العلاج أو معرفة السبب وراء ذلك».

وحول تقديم عدد من النواب قانون لتجريم المثلية، أوضحت البرلمانية، أن مصر لم يكن بها أي تجريم للمثلية، قائلة: «المثلية ليست جريمة وأرفض التجريم والقمع، ويمكن أن يكون هذا الشخص مريضا ويحتاج لعلاج، ومن يحملون راية التدين هم من يهاجمون ويفرضون آراءهم، وهناك مؤامرة هي محاربة الفن».

وتابعت: «الممثلة التي ترفض أنها تتباس أو تتمسك إيديها بتمثل ليه من أساسه دي ما تبقاش سينما، والسينما النظيفة هي التي بها كل شيئ سيئ مع وجود الحل».