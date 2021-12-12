فريدة الشوباشي: المرأة ساهمت في إنجاح ثورة 30 يونيو «فيديو»

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنه لولا المرأة المصرية وتربيتها لأبنائها كما يجب أن يكون، لما كان هناك ثورة باسم 30 يونيو، مؤكدةً أن تلك الثورة كانت التجمع البشري الأكبر على مدار التاريخ الإنساني، مضيفةً: «الثورة شارك فيها ما بين 35 إلى 40 مليون شخص، أنا شايفه ده في الصحافة الأجنبية، ودي إحصائيات العالم كله».

الكاتبة: المرأة هي من دفعت الشباب للخروج بثورة 30 يونيو

وأكدت «فريدة»، في حديثها مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، ومن تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن المرأة المصرية هي من دفعت الشباب ليخرجوا بثورة 30 يونيو، وهي أيضًا من أبطلت الدعوة الخبيثة الخاصة بعودة الخلافة الإسلامية، كما وصفت الكاتبة.

وتابعت: «تصوري كانوا عايزين مصر مجرد دويلة في دولة الخلافة، مصر اللي اتوجدت قبل التاريخ ما يتوجد، كانوا عايزينها تبقى تبع أي حد، وأنا مؤمنة جدًا بأن وراء أي عظيم في العالم كله، امرأة عظيمة».

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي انتبه لدور المرأة من اللحظة الأولى

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتبه لدور المرأة المصرية منذ اللحظة الأولى، وقدرّه بالشكل الكافي وفي نفس الوقت كان على علم بكذب وادعاءات أهل الشر بخصوص المرأة، حينما وصفوها بالعورة التي يجب أن تجلس في بيتها، ولا تعمل بالأساس.

وواصلت: «المجتمع لما يشتغل بنصه بس، هيبقى بنص كفاءة، هيشوف بعين واحدة بس ويشتغل بأيد واحدة بس، وأكيد إنتاجيته هتكون أقل بكتير».

وأوضحت أن الإعلاء من شأن المرأة المصرية، هو بالأساس إعلاء من شأن مصر، مستشهدةً بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وإشادات العالم أجمع بها وبما تحققه، مواصلة: «مصر تاريخها مليان بالملكات والكفاءات من النساء».