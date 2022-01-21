فريدة الشوباشي عن التعاون مع كوريا الجنوبية: العالم يشعر بأهمية مصر

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ مصر لديها فريق يستفيد من خبرة كوريا الجنوبية في كل المجالات، وهو ما يدل على قوة التخطيط، مشيرةً إلى أنّ مصر تمتلك الكفاءات والشباب الراغب في التطوير وهو ما ظهر في منتدى شباب العالم.

وأضافت «الشوباشي»، في لقاء عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم زار مصر الكثير من زعماء ورؤساء العالم: «هو إحنا كان حد بيزورنا حد يا حسرة؟! وبدأ العالم كله يشعر بأهمية مصر ودورها في كل الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، ويمكننا القول أن مصر تفرد ذراعيها».

سر الإقبال الكوري على مصر

وحول إقبال كوريا الجنوبية على التعاون مع مصر، قالت الكاتبة الصحفية: «لما دولة تحس إننا عاوزين نبقى ناخد منها بس، هتبقى مترددة، لكن لما تحس إنها عاوزة تستفيد منها وتفيدها، فده بيشجع على التعاون معها»، مشيرةً إلى أن رئيس كوريا الجنوبية اعترف بهذا الأمر، وبخاصة أن مصر مهمة في محاربة الإرهاب ولها تأثير كبير في محيطها.

فتح باب الاستثمار في أفريقيا لمصر

وأشارت إلى أنها شعرت أن رئيس كوريا الجنوبية يعتمد على مصر في فتح باب الاستثمارات في قارة أفريقيا، مشددةً على أهمية اتفاقيات التعاون المشتركة سواء فى الشرق أو الغرب حيث يعنى ذلك أن الدولة لم تظل تحت رحمة دولة واحدة وهذا يظهر قوة الدولة، وبالتالي فإن هذا التنوع ضمان كبير للدولة المصرية، مختممة: «صباعنا مش هيبقى تحت ضرس حد».