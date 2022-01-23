تاريخ المواجهات الرسمية بين الفراعنة والأفيال قبل قمة «الكان»

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة لقاء حسم المتأهل للدور الربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية النسخة ال 33 وفي هذا التقرير نستعرض لكم تاريخ مواجهات منتخبي مصر وكوت ديفوار الرسمية والتي تصب في مصلحة منتخبنا الوطني الذي نتمني له التوفيق ومواصلة مشوار البحث عن الفوز بالبطولة للمرة الثامنة.

أكبر نتيجة في مواجهات المنتخبين هي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح منتخب مصر

- المواجهة الأولي: كأس الامم الافريقية النسخة ال 7 عام 1970 يوم 16 فبراير وانتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- المواجهة الثانية: كأس الامم الافريقية النسخة ال 9 عام 1974 يوم 6 مارس وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد.

- المواجهة الثالثة: كأس الامم الافريقية النسخة ال 12 عام 1980 يوم 8 مارس وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

- المواجهة الرابعة: كأس الامم الافريقية النسخة ال 14 عام 1984 يوم 7 مارس وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

- المواجهة الخامسة: دورة الألعاب الأفريقية عام 1987 يوم 4 أغسطس وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

فاز منتخب مصر في 10 مواجهات مقابل فوز الأفيال في 3 مواجهات وتعادل وحيد

- المواجهة السادسة: كأس الامم الافريقية النسخة ال 17 عام 1990 يوم 3 مارس وانتهت بفوز ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- المواجهة السابعة: كأس الامم الافريقية النسخة ال 21 عام 1998 يوم 21 فبراير وانتهت بفوز منتخب مصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

- المواجهة الثامنة: تصفيات كأس الأمم الافريقية 2000/2001 يوم 2 سبتمبر عام 2000 وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.

- المواجهة التاسعة: تصفيات كأس الأمم الافريقية 2000/2001 يوم 17 يونيو عام 2000 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

- المواجهة العاشرة: تصفيات كأس العالم 2006 يوم 20 يونيو عام 2004 وانتهت بفوز منتخب ساحل العاج بهدفين مقابل هدف

- المواجهة الحادية عشرة: تصفيات كأس العالم 2006 يوم 19 يونيو عام 2005 وانتهت بفوز ساحل العاج بهدفين دون رد.

شهد شهر يناير مواجهة وحيدة بين المنتخبين انتهت بفوز الفراعنة

- المواجهة الثانية عشرة: كأس الامم الافريقية النسخة ال 25 عام 2006 يوم 28 يناير وانتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- المواجهة الثالثة عشرة: كأس الامم الافريقية النسخة ال 25 عام 2006 يوم 10 فبراير وانتهت بفوز منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل السلبي من دون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.

- المواجهة الرابعة عشرة: كأس الامم الافريقية عام 2008 النسخة ال 26 يوم 7 فبراير وانتهت بفوز منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.