كيف تشاهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 على اليوتيوب مجانا؟

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن أنّه يتم بث جميع مباريات أمم أفريقيا بالكاميرون مباشرة، مع منح حق اختيار التعليق باللغة الفرنسية أو الإنجليزية عبر قناته على «يوتيوب»، وموقعه الرسمي وقناته على موقع الرسمي بالنسبة للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث.

كيف تشاهد أمم أفريقيا على اليوتيوب مجانا

ويمكن مشاهدة المباراة الافتتاحية لمنتخب الكاميرون ونظيره بوركينا فاسو أون لاين عبر القناة الرسمية للكاف على «اليوتيوب» الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي الكاميرونية، إذ ستقام المباراة الافتتاحية على ملعب بول بيا في العاصمة ياوندي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يمكن مشاهدة مباراة منتخب إثيوبيا أمام الرأس الأخضر، التي تنطلق خلال الساعة 8 مساءً على ملعب «أوليمبي ياوندي»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون عبر القناة الرسمية للكاف على يوتيوب عبر الرابط التالي:

القنوات الناقلة لبطولة الأمم الأفريقية

كما منح «الكاف» 13 محطة حق بث مباريات بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون إلى ملايين المشجعين في 157 دولة، منهم شبكة beIN Sport، عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادى وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس.

فيما تنقل Canal + وSuperSport وStarTimes البطولة في جنوب القارة الأفريقية.

وتبث شبكة ESPN بطولة كأس الأمم الأفريقية المباريات في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين وأوروجواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراجوا وجيانا وبوليفيا.

أما BBC و BSkyB البطولة للجمهور فتبث مباريات البطولة للجمهور في إنجلترا، أما شبكة Bandeirantes ستعرض المباريات في البرازيل.

بينما سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports في أوروبا، وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital.

بينما يمكن للحمهور في شمال أوروبا متابعة المباريات عبر NENT الرياضية البطولة، أما في أوروبا الشرقية يمكن متابعتها عبر شبكة SportKlub.