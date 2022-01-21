بالأرقام.. كل ما تريد أن تعرفه عن أداء منتخب مصر في دور المجموعات

نجح المنتخب المصري لكرة القدم فى التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مباراة، وبعد أن حصد 6 نقاط اقتنص بها المركز الثانى في مجموعته.

وفي هذا التقرير نعرض لكم بالأرقام المنشورة على موقع قنوات الناقل الحصري للبطولة، كل ما يخص أداء منتخب مصر فى دور المجموعات.

- محمد صلاح وحجازى والشناوي الأكثر مشاركة بعدد دقائق 270 دقيقة

الاحصائيات الجماعية

- عدد المبارايات: 3

- الفوز: 2

- الخسارة: 1

- نسبة الفوز بالمباريات: 66.7%

- المركز في المجموعة: 2

- أحرز: هدفين

- استقبل: هدف

- شباك نظيفة: 2

- معدل التسديد: 11.3

- الاستحواذ: 59.7%

- الالتحامات 279

- الالتحامات الناجحة: 151

- التحامات الهواء: 70

- التحامات الهواء الناجحة: 48

- التحامات أرضية: 45

- التحامات أرضية ناجحة: 26

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 448.7

- دقة التمرير: 80.0%

- التمريرات الطويلة: 185

- التمريرات الطويلة الناجحة: 90

- التمريرات القصيرة: 1346

- التمريرات القصيرة الناجحة: 1077

- إجمالى الكرات العرضية: 45

- الكرات العرضية الناجحة: 9

- المخالفات لصالح المنتخب: 39

- المخالفات ضد المنتخب: 39

- محمد صلاح الأعلى فاعلية على مرمي الخصوم

إحصائيات اللاعبين المشاركين

محمد الشناوي

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 270

- نسبة الصد مقابل التسديدات : 88.9%

- التسديدات المواجهة: 9 تصديات ناجحة 8

- مسك الكرة: 3

- لكمات: 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 21.0 بدقة تمرير 71.4%

- التمريرات الطويلة: 25 الناجحة منها 7

- التمريرات القصيرة: 63 الناجحة منها 45

- اتجاهات التمرير: 49.2% للأمام 30.2 % لليمين 20.6 % لليسار

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 270

- الالتحامات: 30

- التحامات ناجحة: 24

- التحامات هوائية: 14

- التحامات هوائية ناجحة:12

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 60.7 بدقة تمرير 74.7 %

- إجمالى التمريرات: 182

- تمريرات ناجحة: 136

- تمريرات طولية: 32

- تمريرات طولية ناجحة: 12

- اتجاه التمريرات: 50.5 % للأمام 24.2 % لليمين 24.2 % لليسار 1.1 % للخلف

- حصل على 5 مخالفات وارتكب مخالفة واحدة.

محمد عبد المنعم

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 214

- الالتحامات: 18

- التحامات ناجحة: 8

- التحامات هوائية: 8

- التحامات هوائية ناجحة: 7

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 43.3 بدقة تمرير 87.4 %

- إجمالى التمريرات: 103

- تمريرات ناجحة: 90

- تمريرات طولية: 18

- تمريرات طولية ناجحة: 11

- اتجاه التمريرات: 34.0 % للأمام 16.5 % لليمين 41.7 % لليسار 7.8 للخلف

- حصل على 1 مخالفات وارتكب مخالفة واحدة.

- عدد المباريات الملعوبة: 2

- الدقائق الملعوبة: 134

- الالتحامات: 14

- التحامات ناجحة: 12

- التحامات هوائية: 10

- التحامات هوائية ناجحة: 8

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 60.4 بدقة تمرير 87.8 %

- إجمالى التمريرات: 90

- تمريرات ناجحة: 79

- تمريرات طولية: 7

- تمريرات طولية ناجحة: 2

- اتجاه التمريرات: 36.7 % للأمام 38.9 % لليمين 23.3 % لليسار 1.1 للخلف

- حصل على 2 مخالفة ولم يرتكب أى مخالفة.

- النني صاحب أعلى معدل تمريرات ناجحة بنسبة 94.3% في258 دقيقة

عمر كمال

- عدد المباريات الملعوبة: 2

- الدقائق الملعوبة: 180

- الالتحامات: 21

- التحامات ناجحة: 17

- التحامات هوائية: 4

- التحامات هوائية ناجحة: 3

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.5 بدقة تمرير 78.4 %

- إجمالى التمريرات: 97

- تمريرات ناجحة: 76

- تمريرات طولية: 11

- تمريرات طولية ناجحة: 9

- اتجاه التمريرات: 41.2 % للأمام 2.1 % لليمين 33.0 % لليسار 23.7 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 17

- كرات عرضية ناجحة: 5

- صناعة الفرص: 4

- حصل على 5 مخالفات ولم يرتكب أى مخالفة.

- عدد المباريات الملعوبة: 1

- الدقائق الملعوبة: 11

- الالتحامات: 2

- التحامات ناجحة: 2

- التحامات هوائية: 0

- التحامات هوائية ناجحة: 0

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 32.7 بدقة تمرير 100 %

- إجمالى التمريرات: 4

- تمريرات ناجحة: 4

- تمريرات طولية: 11

- تمريرات طولية ناجحة: 0

- اتجاه التمريرات: 50.0 % للأمام 0.0 % لليمين 50.0 % لليسار 0.0 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 0

- لم يحصل على مخالفات ولم يرتكب أى مخالفة.

أحمد أبو الفتوح

- عدد المباريات الملعوبة: 1

- الدقائق الملعوبة: 45

- الالتحامات: 3

- التحامات ناجحة: 2

- التحامات هوائية: 1

- التحامات هوائية ناجحة: 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.0 بدقة تمرير 87.5 %

- إجمالى التمريرات: 24

- تمريرات ناجحة: 21

- تمريرات طولية: 3

- تمريرات طولية ناجحة: 1

- اتجاه التمريرات: 37.5 % للأمام 45.8 % لليمين 0.0 % لليسار 16.7 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 0

- لم يحصل على مخالفات ولم يرتكب أى مخالفة.

أيمن أشرف

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 225

- الالتحامات: 18

- التحامات ناجحة: 12

- التحامات هوائية: 1

- التحامات هوائية ناجحة: 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.4 بدقة تمرير 79.3 %

- إجمالى التمريرات: 121

- تمريرات ناجحة: 96

- تمريرات طولية: 21

- تمريرات طولية ناجحة: 10

- اتجاه التمريرات: 47.1 % للأمام 36.4 % لليمين 5.0 % لليسار 11.6 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 7

- كرات عرضية ناجحة: 1

- صناعة الفرص: 2

- التسديد على المرمي: 0

- صناعة الأهداف: 0

- حصل على 5 مخالفات وارتكب 3 مخالفة.

محمد النني

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 258

- الالتحامات: 15

- التحامات ناجحة: 7

- التحامات هوائية: 4

- التحامات هوائية ناجحة: 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.8 بدقة تمرير 94.3 %

- إجمالى التمريرات: 140

- تمريرات ناجحة: 132

- تمريرات طولية: 12

- تمريرات طولية ناجحة: 9

- اتجاه التمريرات: 32.9 % للأمام 18.6 % لليمين 32.9 % لليسار 15.7 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 1

- تسديدات علي المرمى: 0

- حصل على 2 مخالفة و ارتكب 4 مخالفات

- عدد المباريات الملعوبة: 2

- الدقائق الملعوبة: 174

- الالتحامات: 19

- التحامات ناجحة: 7

- التحامات هوائية: 3

- التحامات هوائية ناجحة: 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 44.5 بدقة تمرير 75.6 %

- إجمالى التمريرات: 86

- تمريرات ناجحة: 65

- تمريرات طولية: 14

- تمريرات طولية ناجحة: 7

- اتجاه التمريرات: 33.7 % للأمام 23.3 % لليمين 27.9 % لليسار 15.1 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 1

- صناعة الأهداف: 1

- تسديدات علي المرمى: 0

- حصل على 1 مخالفة و ارتكب 6 مخالفات

- الأعلي نجاحاً في التحامات الهواء أحمد حجازى ب 12 التحام ناجح

حمدى فتحي

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 108

- الالتحامات: 8

- التحامات ناجحة: 5

- التحامات هوائية: 2

- التحامات هوائية ناجحة: 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 40.8 بدقة تمرير 83.7 %

- إجمالى التمريرات: 49

- تمريرات ناجحة: 41

- تمريرات طولية: 9

- تمريرات طولية ناجحة: 5

- اتجاه التمريرات: 34.7 % للأمام 16.3 % لليمين 30.6 % لليسار 18.4 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 0

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 0

- حصل على 2 مخالفة و ارتكب 1 مخالفة

عبد الله السعيد

- عدد المباريات الملعوبة: 2

- الدقائق الملعوبة: 115

- الالتحامات: 6

- التحامات ناجحة: 4

- التحامات هوائية: 2

- التحامات هوائية ناجحة: 2

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 62.6 بدقة تمرير 80.0 %

- إجمالى التمريرات: 80

- تمريرات ناجحة: 64

- تمريرات طولية: 10

- تمريرات طولية ناجحة: 4

- اتجاه التمريرات: 42.5 % للأمام 40.0 % لليمين 6.3 % لليسار 11.3 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 2

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 6

- صناعة الأهداف: 1

- تسديدات علي المرمى: 1

- حصل على 0 مخالفة و ارتكب 1 مخالفة

أحمد سيد زيزو

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 97

- الالتحامات: 8

- التحامات ناجحة: 4

- التحامات هوائية: 0

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 52.0 بدقة تمرير 83.9 %

- إجمالى التمريرات: 56

- تمريرات ناجحة: 47

- تمريرات طولية: 7

- تمريرات طولية ناجحة: 4

- اتجاه التمريرات: 41.1 % للأمام 28.6 % لليمين 14.3 % لليسار 16.1 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 2

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 2

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 3

- حصل على 2 مخالفة و ارتكب 2 مخالفة

محمود تريزيجيه

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 114

- الالتحامات: 14

- التحامات ناجحة: 6

- التحامات هوائية: 1

- التحامات هوائية ناجحة : 0

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 30.8 بدقة تمرير 84.6 %

- إجمالى التمريرات: 39

- تمريرات ناجحة: 33

- تمريرات طولية: 4

- تمريرات طولية ناجحة: 3

- اتجاه التمريرات: 20.5 % للأمام 48.7 % لليمين 17.9 % لليسار 12.8 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 1

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 1

- حصل على 1 مخالفة و ارتكب 3 مخالفة

رمضان صبحي

- عدد المباريات الملعوبة: 1

- الدقائق الملعوبة: 32

- الالتحامات: 3

- التحامات ناجحة: 1

- التحامات هوائية: 0

- التحامات هوائية ناجحة : 0

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 42.2 بدقة تمرير 93.3 %

- إجمالى التمريرات: 15

- تمريرات ناجحة: 14

- تمريرات طولية: 0

- تمريرات طولية ناجحة: 0

- اتجاه التمريرات: 13.3 % للأمام 46.7 % لليمين 20.0 % لليسار 20.0 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 0

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 0

- حصل على 1 مخالفة و لم يرتكب مخالفات

محمد صلاح

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 270

- الالتحامات: 31

- التحامات ناجحة: 12

- التحامات هوائية: 4

- التحامات هوائية ناجحة : 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 24.7 بدقة تمرير 63.5 %

- إجمالى التمريرات: 74

- تمريرات ناجحة: 47

- تمريرات طولية: 6

- تمريرات طولية ناجحة: 4

- اتجاه التمريرات: 29.7 % للأمام 9.5 % لليمين 43.2 % لليسار 17.6 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 5

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 5

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 4

- أهداف مسجلة: 1

- حصل على 6 مخالفة و ارتكب 3 مخالفات

عمر مرموش

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 234

- الالتحامات: 42

- التحامات ناجحة: 14

- التحامات هوائية: 3

- التحامات هوائية ناجحة : 2

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 26.2 بدقة تمرير 82.4 %

- إجمالى التمريرات: 68

- تمريرات ناجحة: 56

- تمريرات طولية: 3

- تمريرات طولية ناجحة: 2

- اتجاه التمريرات: 27.9 % للأمام 26.5 % لليمين 17.6 % لليسار 27.9 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 3

- كرات عرضية ناجحة: 1

- صناعة الفرص: 4

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 0

- أهداف مسجلة: 0

- حصل على 6 مخالفة و ارتكب 7 مخالفات

مصطفي محمد

- عدد المباريات الملعوبة: 3

- الدقائق الملعوبة: 201

- الالتحامات: 24

- التحامات ناجحة: 13

- التحامات هوائية: 12

- التحامات هوائية ناجحة : 7

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 22.8 بدقة تمرير 54.9 %

- إجمالى التمريرات: 51

- تمريرات ناجحة: 28

- تمريرات طولية: 3

- تمريرات طولية ناجحة: 0

- اتجاه التمريرات: 31.4 % للأمام 13.7 % لليمين 19.6 % لليسار 35.3 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1

- كرات عرضية ناجحة: 1

- صناعة الفرص: 1

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 4

- أهداف مسجلة: 0

- حصل على 0 مخالفة و ارتكب 5 مخالفات

محمد شريف

- عدد المباريات الملعوبة: 2

- الدقائق الملعوبة: 13

- الالتحامات: 2

- التحامات ناجحة: 0

- التحامات هوائية: 0

- التحامات هوائية ناجحة : 0

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 20.8 بدقة تمرير 100 %

- إجمالى التمريرات: 3

- تمريرات ناجحة: 3

- تمريرات طولية: 0

- تمريرات طولية ناجحة: 0

- اتجاه التمريرات: 33.3 % للأمام 0.0 % لليمين 33.3 % لليسار 33.3 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 0

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 0

- أهداف مسجلة: 0

- حصل على 0 مخالفة و ارتكب 2 مخالفة

مروان حمدي

- عدد المباريات الملعوبة: 1

- الدقائق الملعوبة: 5

- الالتحامات: 1

- التحامات ناجحة: 1

- التحامات هوائية: 1

- التحامات هوائية ناجحة : 1

- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 18.0 بدقة تمرير 0.0 %

- إجمالى التمريرات: 1

- تمريرات ناجحة: 0

- تمريرات طولية: 0

- تمريرات طولية ناجحة: 0

- اتجاه التمريرات: 100.0 % للأمام 0.0 % لليمين 0.0 % لليسار 0.0 للخلف

- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0

- كرات عرضية ناجحة: 0

- صناعة الفرص: 0

- صناعة الأهداف: 0

- تسديدات علي المرمى: 0

- أهداف مسجلة: 0

- حصل على 0 مخالفة وارتكب 0 مخالفة