بالأرقام.. كل ما تريد أن تعرفه عن أداء منتخب مصر في دور المجموعات
كتب:
محمد عبدالجواد
01:58 م | الجمعة 21 يناير 2022
منتخب مصر
نجح المنتخب المصري لكرة القدم فى التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مباراة، وبعد أن حصد 6 نقاط اقتنص بها المركز الثانى في مجموعته.
وفي هذا التقرير نعرض لكم بالأرقام المنشورة على موقع قنوات الناقل الحصري للبطولة، كل ما يخص أداء منتخب مصر فى دور المجموعات.
- محمد صلاح وحجازى والشناوي الأكثر مشاركة بعدد دقائق 270 دقيقة
الاحصائيات الجماعية
- عدد المبارايات: 3
- الفوز: 2
- الخسارة: 1
- نسبة الفوز بالمباريات: 66.7%
- المركز في المجموعة: 2
- أحرز: هدفين
- استقبل: هدف
- شباك نظيفة: 2
- معدل التسديد: 11.3
- الاستحواذ: 59.7%
- الالتحامات 279
- الالتحامات الناجحة: 151
- التحامات الهواء: 70
- التحامات الهواء الناجحة: 48
- التحامات أرضية: 45
- التحامات أرضية ناجحة: 26
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 448.7
- دقة التمرير: 80.0%
- التمريرات الطويلة: 185
- التمريرات الطويلة الناجحة: 90
- التمريرات القصيرة: 1346
- التمريرات القصيرة الناجحة: 1077
- إجمالى الكرات العرضية: 45
- الكرات العرضية الناجحة: 9
- المخالفات لصالح المنتخب: 39
- المخالفات ضد المنتخب: 39
- محمد صلاح الأعلى فاعلية على مرمي الخصوم
إحصائيات اللاعبين المشاركين
محمد الشناوي
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 270
- نسبة الصد مقابل التسديدات : 88.9%
- التسديدات المواجهة: 9 تصديات ناجحة 8
- مسك الكرة: 3
- لكمات: 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 21.0 بدقة تمرير 71.4%
- التمريرات الطويلة: 25 الناجحة منها 7
- التمريرات القصيرة: 63 الناجحة منها 45
- اتجاهات التمرير: 49.2% للأمام 30.2 % لليمين 20.6 % لليسار
أحمد حجازي
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 270
- الالتحامات: 30
- التحامات ناجحة: 24
- التحامات هوائية: 14
- التحامات هوائية ناجحة:12
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 60.7 بدقة تمرير 74.7 %
- إجمالى التمريرات: 182
- تمريرات ناجحة: 136
- تمريرات طولية: 32
- تمريرات طولية ناجحة: 12
- اتجاه التمريرات: 50.5 % للأمام 24.2 % لليمين 24.2 % لليسار 1.1 % للخلف
- حصل على 5 مخالفات وارتكب مخالفة واحدة.
محمد عبد المنعم
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 214
- الالتحامات: 18
- التحامات ناجحة: 8
- التحامات هوائية: 8
- التحامات هوائية ناجحة: 7
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 43.3 بدقة تمرير 87.4 %
- إجمالى التمريرات: 103
- تمريرات ناجحة: 90
- تمريرات طولية: 18
- تمريرات طولية ناجحة: 11
- اتجاه التمريرات: 34.0 % للأمام 16.5 % لليمين 41.7 % لليسار 7.8 للخلف
- حصل على 1 مخالفات وارتكب مخالفة واحدة.
محمود الونش
- عدد المباريات الملعوبة: 2
- الدقائق الملعوبة: 134
- الالتحامات: 14
- التحامات ناجحة: 12
- التحامات هوائية: 10
- التحامات هوائية ناجحة: 8
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 60.4 بدقة تمرير 87.8 %
- إجمالى التمريرات: 90
- تمريرات ناجحة: 79
- تمريرات طولية: 7
- تمريرات طولية ناجحة: 2
- اتجاه التمريرات: 36.7 % للأمام 38.9 % لليمين 23.3 % لليسار 1.1 للخلف
- حصل على 2 مخالفة ولم يرتكب أى مخالفة.
- النني صاحب أعلى معدل تمريرات ناجحة بنسبة 94.3% في258 دقيقة
عمر كمال
- عدد المباريات الملعوبة: 2
- الدقائق الملعوبة: 180
- الالتحامات: 21
- التحامات ناجحة: 17
- التحامات هوائية: 4
- التحامات هوائية ناجحة: 3
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.5 بدقة تمرير 78.4 %
- إجمالى التمريرات: 97
- تمريرات ناجحة: 76
- تمريرات طولية: 11
- تمريرات طولية ناجحة: 9
- اتجاه التمريرات: 41.2 % للأمام 2.1 % لليمين 33.0 % لليسار 23.7 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 17
- كرات عرضية ناجحة: 5
- صناعة الفرص: 4
- حصل على 5 مخالفات ولم يرتكب أى مخالفة.
أكرم توفيق
- عدد المباريات الملعوبة: 1
- الدقائق الملعوبة: 11
- الالتحامات: 2
- التحامات ناجحة: 2
- التحامات هوائية: 0
- التحامات هوائية ناجحة: 0
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 32.7 بدقة تمرير 100 %
- إجمالى التمريرات: 4
- تمريرات ناجحة: 4
- تمريرات طولية: 11
- تمريرات طولية ناجحة: 0
- اتجاه التمريرات: 50.0 % للأمام 0.0 % لليمين 50.0 % لليسار 0.0 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 0
- لم يحصل على مخالفات ولم يرتكب أى مخالفة.
أحمد أبو الفتوح
- عدد المباريات الملعوبة: 1
- الدقائق الملعوبة: 45
- الالتحامات: 3
- التحامات ناجحة: 2
- التحامات هوائية: 1
- التحامات هوائية ناجحة: 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.0 بدقة تمرير 87.5 %
- إجمالى التمريرات: 24
- تمريرات ناجحة: 21
- تمريرات طولية: 3
- تمريرات طولية ناجحة: 1
- اتجاه التمريرات: 37.5 % للأمام 45.8 % لليمين 0.0 % لليسار 16.7 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 0
- لم يحصل على مخالفات ولم يرتكب أى مخالفة.
أيمن أشرف
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 225
- الالتحامات: 18
- التحامات ناجحة: 12
- التحامات هوائية: 1
- التحامات هوائية ناجحة: 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.4 بدقة تمرير 79.3 %
- إجمالى التمريرات: 121
- تمريرات ناجحة: 96
- تمريرات طولية: 21
- تمريرات طولية ناجحة: 10
- اتجاه التمريرات: 47.1 % للأمام 36.4 % لليمين 5.0 % لليسار 11.6 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 7
- كرات عرضية ناجحة: 1
- صناعة الفرص: 2
- التسديد على المرمي: 0
- صناعة الأهداف: 0
- حصل على 5 مخالفات وارتكب 3 مخالفة.
محمد النني
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 258
- الالتحامات: 15
- التحامات ناجحة: 7
- التحامات هوائية: 4
- التحامات هوائية ناجحة: 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 48.8 بدقة تمرير 94.3 %
- إجمالى التمريرات: 140
- تمريرات ناجحة: 132
- تمريرات طولية: 12
- تمريرات طولية ناجحة: 9
- اتجاه التمريرات: 32.9 % للأمام 18.6 % لليمين 32.9 % لليسار 15.7 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 1
- تسديدات علي المرمى: 0
- حصل على 2 مخالفة و ارتكب 4 مخالفات
عمرو السولية
- عدد المباريات الملعوبة: 2
- الدقائق الملعوبة: 174
- الالتحامات: 19
- التحامات ناجحة: 7
- التحامات هوائية: 3
- التحامات هوائية ناجحة: 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 44.5 بدقة تمرير 75.6 %
- إجمالى التمريرات: 86
- تمريرات ناجحة: 65
- تمريرات طولية: 14
- تمريرات طولية ناجحة: 7
- اتجاه التمريرات: 33.7 % للأمام 23.3 % لليمين 27.9 % لليسار 15.1 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 1
- صناعة الأهداف: 1
- تسديدات علي المرمى: 0
- حصل على 1 مخالفة و ارتكب 6 مخالفات
- الأعلي نجاحاً في التحامات الهواء أحمد حجازى ب 12 التحام ناجح
حمدى فتحي
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 108
- الالتحامات: 8
- التحامات ناجحة: 5
- التحامات هوائية: 2
- التحامات هوائية ناجحة: 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 40.8 بدقة تمرير 83.7 %
- إجمالى التمريرات: 49
- تمريرات ناجحة: 41
- تمريرات طولية: 9
- تمريرات طولية ناجحة: 5
- اتجاه التمريرات: 34.7 % للأمام 16.3 % لليمين 30.6 % لليسار 18.4 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 0
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 0
- حصل على 2 مخالفة و ارتكب 1 مخالفة
عبد الله السعيد
- عدد المباريات الملعوبة: 2
- الدقائق الملعوبة: 115
- الالتحامات: 6
- التحامات ناجحة: 4
- التحامات هوائية: 2
- التحامات هوائية ناجحة: 2
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 62.6 بدقة تمرير 80.0 %
- إجمالى التمريرات: 80
- تمريرات ناجحة: 64
- تمريرات طولية: 10
- تمريرات طولية ناجحة: 4
- اتجاه التمريرات: 42.5 % للأمام 40.0 % لليمين 6.3 % لليسار 11.3 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 2
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 6
- صناعة الأهداف: 1
- تسديدات علي المرمى: 1
- حصل على 0 مخالفة و ارتكب 1 مخالفة
أحمد سيد زيزو
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 97
- الالتحامات: 8
- التحامات ناجحة: 4
- التحامات هوائية: 0
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 52.0 بدقة تمرير 83.9 %
- إجمالى التمريرات: 56
- تمريرات ناجحة: 47
- تمريرات طولية: 7
- تمريرات طولية ناجحة: 4
- اتجاه التمريرات: 41.1 % للأمام 28.6 % لليمين 14.3 % لليسار 16.1 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 2
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 2
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 3
- حصل على 2 مخالفة و ارتكب 2 مخالفة
محمود تريزيجيه
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 114
- الالتحامات: 14
- التحامات ناجحة: 6
- التحامات هوائية: 1
- التحامات هوائية ناجحة : 0
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 30.8 بدقة تمرير 84.6 %
- إجمالى التمريرات: 39
- تمريرات ناجحة: 33
- تمريرات طولية: 4
- تمريرات طولية ناجحة: 3
- اتجاه التمريرات: 20.5 % للأمام 48.7 % لليمين 17.9 % لليسار 12.8 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 1
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 1
- حصل على 1 مخالفة و ارتكب 3 مخالفة
رمضان صبحي
- عدد المباريات الملعوبة: 1
- الدقائق الملعوبة: 32
- الالتحامات: 3
- التحامات ناجحة: 1
- التحامات هوائية: 0
- التحامات هوائية ناجحة : 0
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 42.2 بدقة تمرير 93.3 %
- إجمالى التمريرات: 15
- تمريرات ناجحة: 14
- تمريرات طولية: 0
- تمريرات طولية ناجحة: 0
- اتجاه التمريرات: 13.3 % للأمام 46.7 % لليمين 20.0 % لليسار 20.0 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 0
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 0
- حصل على 1 مخالفة و لم يرتكب مخالفات
محمد صلاح
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 270
- الالتحامات: 31
- التحامات ناجحة: 12
- التحامات هوائية: 4
- التحامات هوائية ناجحة : 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 24.7 بدقة تمرير 63.5 %
- إجمالى التمريرات: 74
- تمريرات ناجحة: 47
- تمريرات طولية: 6
- تمريرات طولية ناجحة: 4
- اتجاه التمريرات: 29.7 % للأمام 9.5 % لليمين 43.2 % لليسار 17.6 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 5
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 5
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 4
- أهداف مسجلة: 1
- حصل على 6 مخالفة و ارتكب 3 مخالفات
عمر مرموش
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 234
- الالتحامات: 42
- التحامات ناجحة: 14
- التحامات هوائية: 3
- التحامات هوائية ناجحة : 2
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 26.2 بدقة تمرير 82.4 %
- إجمالى التمريرات: 68
- تمريرات ناجحة: 56
- تمريرات طولية: 3
- تمريرات طولية ناجحة: 2
- اتجاه التمريرات: 27.9 % للأمام 26.5 % لليمين 17.6 % لليسار 27.9 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 3
- كرات عرضية ناجحة: 1
- صناعة الفرص: 4
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 0
- أهداف مسجلة: 0
- حصل على 6 مخالفة و ارتكب 7 مخالفات
مصطفي محمد
- عدد المباريات الملعوبة: 3
- الدقائق الملعوبة: 201
- الالتحامات: 24
- التحامات ناجحة: 13
- التحامات هوائية: 12
- التحامات هوائية ناجحة : 7
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 22.8 بدقة تمرير 54.9 %
- إجمالى التمريرات: 51
- تمريرات ناجحة: 28
- تمريرات طولية: 3
- تمريرات طولية ناجحة: 0
- اتجاه التمريرات: 31.4 % للأمام 13.7 % لليمين 19.6 % لليسار 35.3 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1
- كرات عرضية ناجحة: 1
- صناعة الفرص: 1
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 4
- أهداف مسجلة: 0
- حصل على 0 مخالفة و ارتكب 5 مخالفات
محمد شريف
- عدد المباريات الملعوبة: 2
- الدقائق الملعوبة: 13
- الالتحامات: 2
- التحامات ناجحة: 0
- التحامات هوائية: 0
- التحامات هوائية ناجحة : 0
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 20.8 بدقة تمرير 100 %
- إجمالى التمريرات: 3
- تمريرات ناجحة: 3
- تمريرات طولية: 0
- تمريرات طولية ناجحة: 0
- اتجاه التمريرات: 33.3 % للأمام 0.0 % لليمين 33.3 % لليسار 33.3 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 1
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 0
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 0
- أهداف مسجلة: 0
- حصل على 0 مخالفة و ارتكب 2 مخالفة
مروان حمدي
- عدد المباريات الملعوبة: 1
- الدقائق الملعوبة: 5
- الالتحامات: 1
- التحامات ناجحة: 1
- التحامات هوائية: 1
- التحامات هوائية ناجحة : 1
- عدد التمريرات في 90 دقيقة: 18.0 بدقة تمرير 0.0 %
- إجمالى التمريرات: 1
- تمريرات ناجحة: 0
- تمريرات طولية: 0
- تمريرات طولية ناجحة: 0
- اتجاه التمريرات: 100.0 % للأمام 0.0 % لليمين 0.0 % لليسار 0.0 للخلف
- إجمالي الكرات العرضية من اللعب المفتوح: 0
- كرات عرضية ناجحة: 0
- صناعة الفرص: 0
- صناعة الأهداف: 0
- تسديدات علي المرمى: 0
- أهداف مسجلة: 0
- حصل على 0 مخالفة وارتكب 0 مخالفة