أبطال «تماسيح النيل» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في الشيخ زايد غدا

يستعد صناع فيلم «تماسيح النيل»، من بطولة الفنان مصطفى خاطر للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم قبل طرحه في السينمات غدا الثلاثاء الموافق 25 يناير في أحد السينمات التي تقع في منطقة الشيخ زايد.

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

وخلال العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل سيحضر جميع أبطال الفيلم بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين، استعدادا لبدء عرض الفيلم في السينمات بدءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجاري.

فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم مصطفى خاطر وخالد الصاوي ومحمد ثروت ومحمد جمعة وسليمان عيد وهنادي مهنا وحمدي الميرغني وكريم عفيفي وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة فيلم تماسيح النيل

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور حول أبطال الفيلم في أثناء تواجدهم في رحلة نيلية، وخلال الرحلة تحدث عملية نصب لأحد ركاب المركب ومن هنا تنطلق الأحداث.

يذكر أن السينما سوف تستقبل عددا آخر من الأفلام خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها في نفس اليوم 26 يناير فيلم «لعبة شيطان» والذي يشارك فيه باسم سمرة ومحمد عز ومى القاضي ومصطفى أبو سريع ونانسي صلاح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إبرام نشأت.

كما سيطرح أيضا خلال الأيام المقبلة فيلم «حامل اللقب»، والذي سينطلق عرضه يوم 2 فبراير المقبل، ويشارك فى بطولته هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.