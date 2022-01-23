نائب إدارة علاج الإدمان: الإقلاع عن التدخين يتطلب تغيير نمط الحياة

قالت الدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن جهاز التعبئة والإحصاء يرصد سنويا عدد المدخنين والأموال المنفقة على التدخين، لافتا إلى أن الإحصائيات لا تعبِّر بشكل صريح عن غير البالغين والسيدات لأن هذه الفئات لا تعبر عن تدخينها في المجتمع بحسب التقاليد المجتمعية.

إدمان التبغ

وأضافت «الإمام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن هناك إدمانا على التبغ ويأتي في ظل شرب السجائر بشكل متواصل لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الشخص يتغير لون أسنانه ويصبح غير قادر على ممارسة الرياضة، إلا أنه يظل في تناول التبغ وهذا أكبر دليل على الاعتمادية.

السجائر الإلكترونية

وأوضحت نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم الترويج على أن السجائر الإلكترونية بديل للسجائر العادية، وعملت على لفت انتباه الشباب ولكن الدراسة أشارت إلى أن هذه السجائر أيضا تشمل شكلا من أشكال الاعتمادية مثل الاعتماد على التبغ، مبينا أن الكافيين أيضا يحدث عليه اعتمادية وهذا السر الذي يجعل الشخص يستمر في التدخين ويعود إليه بعد الانقطاع عنه ويجب اللجوء إلى طبيب لحل هذه الأزمة، مؤكدة أن الأطباء يعملون على تحفيز الشخص من أجل أن يعيش حياة أفضل ولكي تكون صحته أفضل، متابعة: «لازم بعد ما أوقف سجاير أبتدي أغيَّر إيقاع حياتي».