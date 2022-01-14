الصحة تحذر من 3 عادات خاطئة تسبب عدوى كورونا ومتحوراته.. منها التدخين

تواصل وزارة الصحة والسكان المصرية، جهودها وحملاتها التوعوية ضد فيروس كورونا، للتصدي له والحفاظ على سلامة المواطنين من خلال توفير اللقاحات الحاصلة على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوربية، بالمجان.

وتحرص «الصحة» على متابعة الموقف الوبائي أولاً بأول، من خلال تقديم عدة إرشادات ونصائح للمواطنين للحد من انتشار كورونا ومتحوراته، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، للحد من تفشي الفيروس.

وخصصت عددا من قنوات الاتصال للرد على استفسارات المواطنين، بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، من بينها الخط الساخن ورقم واتساب، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

عادات خاطئة توقف عنها لمواجهة كورونا ومتحوراته

وحذرت الصحة مواطنيها من ممارسة بعض العادات الخاطئة، في مواجهة فيروس كورونا، مشددة على عدم استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد، أكثر من مرة، وعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، والتوقف عن التدخين بكافة أشكاله.

نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، غسل اليدين باستمرار، المحافظة على التباعد الاجتماعي، بينك وبين الآخرين، تناول الخضروات والفواكه المقوية للمناعة، وتلقى لقاحات فيروس كورونا، والجرعة التنشيطية لها.

وأشارت إلى أن التطعيم يقلل من الإصابة في حالة حدوثها، فالأشخاص التي تلقت اللقاح تحتاج لمدة زمنية أقل للشفاء على العكس من غير المطعم، فضلا عن أن التطعيم يقلل فرصة نقل العدوى للغير، والحد من سرعة انتشار الفيروس، كما يقلل من نسبة حدوث الطفرات والمتحورات، ويقلل من الاحتياج لدخول المستشفيات، بالإضافة إلى أنه يقلل من معدل الوفيات.