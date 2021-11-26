50 جنيها غرامة على المدخنين بمدارس أبوقرقاص ومنشآتها التعليمية

أعلنت الإدارة التعليمية في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 جنيهًا وبحد أقصي 100 جنيهًا، على أي شخص يدخن داخل المدارس أو المنشآت التعليمية.

وأصدر مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص أمر إداري رقم 7 لسنة 2021 يتضمن أنه في إطار الحرص على تفعيل الإجراءات الوقائية وحماية العاملين وطلاب المدارس من خطر التعرض للتدخين السلبي، وتطبيقًا لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومنشور أمن رقم 12 لسنة 2021، يرجي الالتزام بالتوجيه بمعاقبة المدخن بدفع غرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 100 جنيهًا، ويتم تنفيذ ذلك بكل دقة داخل ديوان الإدارة والمنشآت التعليمية، حفاظا علي أمن وسلامة الطلاب والعاملين.

توزيع التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

في سياق أخر، بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، في توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي، وقال عصام عبد الحفيظ مدير إدارة التعليم الثانوي بأبوقرقاص إن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى لعام 2022 تتضمن: سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن بجانب رسوم 5 جنيهات، وإيصال المصروفات الدراسية، شهادة ميلاد الطالب، بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

مناقشة إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع

وفي سياق آخر عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي العموم للمواد الدراسية، لمناقشة إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع والذي يبدأ من الآن من خلال موجه أول المادة بكل إدارة تعليمية على مستوى المديرية، لافتا إلى أن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس في الإدارة التعليمية.

أكد الرشيدي، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس لمن لهم خبرة، على أن يقدم كل ما يرغب فى العمل من المعلمين ضمن الـ36 ألف معلم، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل معلما.

شدد الرشيدي على انتقاء العناصر الجيدة والكفاءات العالية للمشاركة في تجويد العملية التعليمية، والالتزام بضوابط صارمة في الاختيار والتكليف بالقيام بالعمل، مؤكداً أن هذا في مصلحة العملية التعليمية لسد العجز في معلميها وضمان انتظامها ومن ثم تحقيق مستهدفاتها، وهو في مصلحة الخريج بدلًا من تعطله ولزوم بيته.

وأضاف الرشيدي، أنها فرصة لإخراج طاقته في عمل إيجابي مفيد، وصقل لقدراته ومواهبه والتخصص الذي درسه لسنوات وربما أصابه الضعف نتيجة عدم الممارسة والتحديث، مشيراً إلى أنه حتى لو كان المقابل المادي ضعيفا أو غير مجز، فإن مجرد الاحتكاك بسوق العمل والتفاعل مع الطلاب هو شيء إيجابي مقاوم للإحباط والبطالة.