أرملة شهيد عن مشاركة ابنها بفيلم عيد الشرطة: «على طول لابس كاب أبوه»

انطلقت اليوم فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والتي شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية، والتي رواها أسر الشهداء، وظهر فيه مجموعة من أولاد الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، ومنهم من لم يرَ ابنه ورحل قبل ميلاده.

من بين الأطفال المشاركين في الفيلم التسجيلي، نجل الشهيد الرائد محمد عبد اللطيف، والذى أسماه والده «عبداللطيف» نسبة لجده، إذ عبَّرت والدته عن سعادة طفلها عند دعوته من قبل الوزارة للمشاركة في الفيلم: «وقتها كان مبسوط جدا وأنا مكنتش عاوزة أروح بس هو صمم على أنه يحضر ويشارك في الفيلم».

كواليس الفيلم

وأضافت والدة الطفل في حديثها لـ«الوطن»، أن كواليس الفيلم استغرقت 17 ساعة، واجه الأطفال خلالها بعض الصعوبات في حفظ الكلمات، ومنهم من حالفه البكاء أثناء التسجيل متأثرًا بفراق والده، لافتة إلى أن طفلها لم يرَ والده قبل استشهاده: «لما زوجي اتوفى كان عبد اللطيف عنده شهرين وأنا دايما بقوله وأشجعه إن أبوك شهيد ولازم تبقى فخور بيه وهو في مكان أحسن دلوقتي»، كما أن وفاة والده لها تأثير على حالته النفسية: «بيقولي على طول كان نفسي أشوف بابا وهو اللي يربيني وكمان لما بيروح المدرسة ويشوف زمايله مع آبائهم يستأثر جدا، على الرغم أني مش مقصرة معاه».

سعادة الطفل بعد المشاركة

وتابعت الأم أنه منذ أن شاهد الطفل نفسه في التلفاز وهو ما زال يلتقط الصور التذكارية ويرسلها إلى أصدقائه، مشيرة إلى أنه يرغب في الالتحاق بأكاديمية الشرطة مثل والده على الرغم أنه الأب كان يتمنى أن يكون طفله كابتن طيران: «بيجيب الكاب بتاع أبوه ويلبسه وعلى طول هو في البيت يقعد يصور نفسه هو لابس الكاب ويقولي نفسي أكون زي بابا».

واحتفلت وزارة الداخلية اليوم بعيد الشرطة رقم 70 في قاعة المؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين ووزراء الحكومة وكبار رجال الدولة المصرية وحرص الرئيس على مشاركة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة صورة تذكارية خلال الاحتفال.