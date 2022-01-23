ظهور أبطال مسلسل «الاختيار 2» في احتفالية عيد الشرطة: لن نحيد عن الطريق

ظهر نجوم مسلسل «الاختيار 2» باحتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، وهم كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبشرى وإنجي المقدم، إذ عاهدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي جميعًا على ألا يحيدوا عن الطريق وعلى التمسك بالحفاظ على مصر.

احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

إكليل زهور وصورة تذكارية وأوبريت غنائي

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، في مقر أكاديمية الشرطة، إذ وضع الرئيس فور وصوله، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بمقر الأكاديمية، كما التقط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، كما شهد أيضًا أوبريت غنائي بعنوان «العهد»، تناول بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية، فضلًا عن مشاهدة فيلم تسجيلي عن قصص أبطال رجال الشرطة رواها أسر الشهداء وبعض مصابي العمليات.

فيلم تسجيلي عن قصص أبطال رجال الشرطة

وأطلقت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أغنية بعنوان «المهمة»، تزامنًا مع احتفالات الوزارة بـ عيد الشرطة الـ70، والأغنية من أداء مؤمن خليل، كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامي.