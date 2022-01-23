خالد الجندي: شهداء الشرطة دفعوا فاتورة باهظة لحماية الوطن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قضايا الوطن تحتاج إلى بسالة وشجاعة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سالت دموعه اليوم خلال احتفاله بشهداء الشرطة المصرية، الذين دفعوا فاتورة باهظة التكاليف لحماية هذا الوطن.

شهداء الشرطة ضحوا ليجد المواطنون العيش والمياه

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن كل شهداء الشرطة ضحوا حتى يجد المواطنون رغيف الخبز وكوب المياه، وأبسط كلمة نقولها لهم النهارده، ألف تحية لكم ولكل يد تحمي هذا البلد.

شهداء الشرطة لهم كل الإجلال والاحترام

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن شهداء الشرطة لهم كل الإجلال والاحترام، متابعا: «يا جماعة لعن الله من أضاعوا الحق بينهم، إوعى تخلي تجار الدين والنصابين والدجالين ومحرمي البيض والفسيخ، الذين باعوا أوطانهم، يأثروا على دينك ووطنك وعلاقتك بجيشك وبلدك، وأي مواطن يجد سيارة ترمي قمامة في الشارع أو ماسورة مياه مكسورة في الشارع أو فساد في أي مؤسسة يبلغ فورًا».