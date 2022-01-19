خالد الجندي: الإسلام نهى عن سب من يعبدون غير الله واستجداء عداوتهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشوؤن الإسلامية، إنَّ الإسلام نهى عن سب الذين يدعون غير الله فيسبون الله بدون علم، مبينًا أنَّ النبي محمد «صلى الله عليه وسلم» قال إنَّ الشخص الذي يسب والديه ملعون، وهو أنَّ يشتم الشخص شخصًا آخر ويذكر والديه، لافتا إلى أنَّ الله قال في القرآن «ولو شاء الله لسلطهم عليكم» وهؤلاء الأشخاص هم على الحياد والله هو الذي ساعدهم في هذا حتى لا يتحولوا إلى أعداء ويقاتلون.

الجندي: 95% من المشاكل سببها عدم احترام ما يحبه الآخر

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الأربعاء، أنَّ 95% من المشاكل يتسبب فيها الشخص الذي لا يحترم ما يحبه الآخرون ويفعل ما يغضبهم، مبينا أن عناصر حركة طالبان في أفغانستان حطموا التماثيل البوذية في بلادهم، ما تسبب في ضرر لهم على الرغم من أن هؤلاء البوذيين محايدون ولا يدخلون في عداوة مع الإسلام، مؤكدا أن الله نهى عن سب الأصنام في القرآن حتى لا يتحول عباد الصنم إلى أعداء ضد الإسلام، متابعا: «من تمام النعمة عدم عداوة الناس فلا تتمنوا عداوتهم».

النبي نهى عن أذية الأصدقاء

وأوضح عضو مجلس الشؤون الإسلامية، أنَّ الإنسان عليه أن يحترم الجميع الوثيقة، لأن هذا يحسن المجتمع ويغلق روح العداوة والبغضاء، موضحا أن النبي نهى عن أذية الأصدقاء، مؤكدا أنه يجب عدم إهانة ما يحبون وعدم استجداء عداوة الأشخاص وسب الآخرين أو ما يحبونه وعدم استفزاز الآخرين.