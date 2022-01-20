خالد الجندي: مواقع التواصل الاجتماعي أفرزت أسوأ ما يمكن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مواقع التواصل الاجتماعي أفرزت أسوأ ما يمكن أن يدعو به المرء، مطالبا بمتابعة التعليقات الخاصة بالتيار السلفي أو الإخواني، إذ تظهر تعليقات مثل «ربنا يجمد الدم في عروقه، ربنا عامله بالعدل وليس بالفضل»، متابعا: «يحسسك إنه دين كراهية وهو ده اللي اتعلمه، والشخص متخيل إن ربنا هيقعدوا على كرسي من الفضي على يمين سيدنا جبريل، وشمال سيدنا إسرافيل، وهيخليه يشمت في الناس، ويقوله تحب ندخلك مين النار، تحب نولعلك في مين».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس، أنه يطلب من الله في دعائه أن يلطف بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعينه على رسالته، ويجعله معينا ويفقهه للخير، وأن يحفظه من كل مكروه وسوء.

الشماتة في الموت «خسة وندالة»

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، أن الشماتة من الموت لا تجوز في الإسلام، لأن الاختلاف في القضايا السياسية وليست الدينية، مواصلا: «حالة الشماتة في موت المسلمين خسة وندالة».

اشتراطات الزواج من المرأة

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الرجل يجرى الزواج منه أيضًا للمال والجمال والحسب والنسب، كما جاء في الحديث الشريف الذي ينطبق على شروط الزواج من المرأة، مبنيا أن الحسب والنسب كان أكثر ظهورا في المجتمعات الماضية، مواصلا: « نقول اتقوا الله في الرجال وليس في النساء فقط، وتنكح المرأة لأربعة منها التقارير الصحية الحقيقية مش المضروبة عشان في مأذونين بيطلعوها بـ50 جنيه، إحنا عاوزين نسل يشرفنا في كأس العالم، المستوى العلمي والعائلي والفكري كل دي حاجات جديدة في المجتمع».