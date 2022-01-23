نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة: «ثبته كويس»

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على «فيسبوك»، عددًا من النصائح الهامة للمواطنين، عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة، علمًا بأنّ أسعار شرائح الكهرباء، سواء للقطاع المنزلي أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة، مهما اختلف نوع العداد، كما أنّ الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة في كل العدادات، سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

نصائح تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع لأول مرة

وتتمثل هذه النصائح وفقًا للصفحة الرسمية لجهاز مرفق الكهرباء في الآتي:

- عند تركيب العداد لأول مرة، عليك أن تطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

- قبل مغادرة الفني، تأكد جيدًا من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

- ضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

خطوات شحن رصيد العداد مسبق الدفع

وتعد أسهل طريقة لشحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية Nfc، والتى تعتمد على خصم رصيد من الكروت البنكية «الفيزا» أو المحافظ الإلكترونية وهي كالآتي:

- التأكد من دعم هاتفك المحمول لخاصية Nfc، وتغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتي من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل هي: «shal gtpay، my fawry، كهرباء خالص».

- إذا كان عداد الكهرباء «جلوبال» سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry، وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

1. افتح الابليكيشن وقم بتسجيل البيانات الخاصة بك.

2. قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

3. في حالة اختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن» قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

4. قم بتحديد المبلغ المطلوب للشحن.

5. قم بعد ذلك باختيار الدفع عبر الفيزا.

6. ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

7. بعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.