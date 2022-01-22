أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في المنازل.. يبدأ تطبيقها يوليو المقبل

في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2022-2023 للاستخدمات المنزلية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها شهر يوليو المقبل 2022.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في العام المالي الجديد كالآتي:

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات: 58 قرشًا/ ك.و.س بدلًا من 48 قرشًا حاليًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستكون 68 قرشًا / ك.و.س بدلًا من 58 قرشًا حاليًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ستكون 83 قرشًا / ك.و.س بدلًا من سعرها الحالي الذي يبلغ نحو 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سترتفع من 106 قروش إلى 111 قرشًا/ ك.و.س في يوليو المقبل.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سترتفع من 128 قرشًا إلى 131 قرشًا/ ك.و.س.

- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات ترتفع في يوليو المقبل إلى 136 قرشًا/ ك.و.س، إذ يبلغ سعرها الحالي نحو 128 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات سيتم الإبقاء على سعرها 145 قرش/ ك.و.س، علمًا بأنّ أصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أما أسعار شرائح الكهرباء خلال الأعوام المقبلة تأتي على النحو التالي وفقًا لخطة الحكومة:

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2023/2024

1. من صفر إلى 50 كيلو وات 68 قرشًا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشًا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلو وات 90 قرشًا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلو وات 119 قرشًا / ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلو وات 135 قرشًا/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا/ ك.و.س.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024/2025

1. من صفر إلى 50 كيلو وات 71 قرشًا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلو وات 71 قرشًا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلو وات 97 قرشًا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلو وات 123 قرشًا / ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلو وات 136 قرشًا/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا/ ك.و.س.