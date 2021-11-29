لو عدادك مسبق الدفع.. نصائح لترشيد الكهرباء في المكتب والبيت

يعاني الكثيرون من نفاذ الرصيد في عداد الكهرباء مسبق الدفع، ويرجع هذا إلي سوء الاستهلاك، خاصة إذا كان الاستخدام تجاري، لذلك يبحث الكثيرين عبر المحرك العالمي «جوجل» عن طرق وأهم نصائح ترشيد الكهرباء.

في هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين، أهم النصائح سواء للمكاتب الخاصة أو في المنازل لترشيد الكهرباء، بالعداد مسبق الدفع وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في التقرير التالي..

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب

يمكن لأصحاب المكاتب الإدارية أو التجارية، ترشيد استهلاك الكهرباء في العدادات مسبق الدفع، من خلال اتباع إرشادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهي على النحو الآتي.

احرص على غلق أبواب ونوافذ المكتب عند استخدام المكيف، خاصة خلال فصل الصيف، ويفضل أن تكون درجة الحرارة عند 24 درجة.

إغلاق إضاءة الغرف عند الخروج، حتى إذا كان العمل قائما، فذلك يخفف الأحمال، ويقلل من قيمة الفاتورة.

استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

تغيير اللمبات العادية الموجودة بالمكتب بلمبات الليد الموفرة للطاقة والكهرباء.

عند مغادرة المكتب يجب فصل جميع أجهزة الكمبيوتر أو اللاب التوب أو الطابعات أو ماكينات التصوير، وذلك لتوفير الكهرباء.

توعية العاملين في المكتب بأهمية ترشيد الكهرباء من خلال وضع لافتات تحمل أهم النصائح.

اختيار الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة

ومن طرق توفير الكهرباء أيضًا وفقًا للجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث يجب اختيار الأجهزة ذات كفاءة الطاقة يمكن أن تساعد في توفير الكهرباء، وذلك من خلال قراءة بطاقة كهرباء الطاقة التي تتواجد مع الجهاز.

ووفقًا للصفحة الرسمية لجهاز الكهرباء، فإن بطاقة الكهرباء، هي بطاقة توعوية توضح مدى كفاءة الجهاز من حيث استهلاك الطاقة وجودته، وهي تنقسم إلى عدة مستويات كالآتي..

البطاقة ذات اللون الأخضر (Aأو+ A أو A ++) يشير الى المستوى الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية .

أما البطاقة ذات اللون الأحمر ويرمز لها بالحرف (E) يشير الى أن الجهاز أقل من حيث مستوى الكفاءة وأكثر استهلاكاً للكهرباء.