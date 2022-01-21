طرق سهلة لخفض فاتورة الكهرباء.. «اقفل باب التلاجة»

خطوات بسيطة سبق تجريتها، تساعد في خفض فاتورة الغاز والكهرباء، اللذان في حال ارتفاعهما عن الحد المطلوب، يتسببان في تخريب ميزانية المنزل، لدرجة استهلاك الراتب بأكمله، بينما يمكن بسهولة تجنب ذلك.

وتقدم «الوطن» نصائح للمواطنين، تم تجريبها وساعدت في تخفيض فاتورة الكهرباء، وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهي كالتالي:

طرق تخفيض استهلاك الكهرباء

- يعتقد البعض أن وجود «فيشة» الجهاز الكهربائي في الكهرباء دون تشغيلها لا يستهلك كهرباء، وهو ما نفاه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إذ نصح المواطنين بضرورة التأكد من فصل «الفيشة» من المصدر، وليس باستخدام الريموت فقط.

- تنظيف المكثف والماتور والتأكد من غلق باب الثلاجة، تساعد تلك الخطوات في خفض استهلاك الكهرباء، إذ أن فتح باب الثلاجة لمدة طويلة يتسبب في دخول هواء، مما يستهلك مزيد من الطاقة.

- وضع الأطعمة بجوار بعضها في الفريزر، فإتباع تلك الخطوات يتسبب في ملئ الفراغات، ما يخفض الطاقة ويقلل من قيمة فاتورة الكهرباء.

- تجميع الملابس وكيها مع بعضها في بداية الأسبوع، أفضل من تقسيم الكي على أيام.

- تجنب تشغيل غسالة الأطباق أكثر من مرة يوميًا، لأن ذلك يستهلك مزيدا من الكهرباء، وفقا لنصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية له على موقع «فيس بوك».

- الاعتماد على ضوء الشمس في الصباح، فهو يعطي إضاءة كافية دون الحاجة لاستخدام المصابيح، وعند استخدام الإضاءة يمكن استبدال المصابيح العادية بنظيرتها «الليد» تمنح ضوء أقوى وأقل استهلاكها للكهرباء أقل، مما يساهم في خفض فاتورة الكهرباء.