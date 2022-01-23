بالأسماء.. إصابة 8 في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالقاهرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالقاهرة.

إخطار من شرطة النجدة

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات المرور بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقزع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد طه محمد، 26 عاما، مقيم بطوخ، محمود محمد عبد الرازق، 28 عاما، مقيم طوخ، محمد محمود السيد، 27 عاما، اشتباه كسر الركبة اليسرى، مصطفى صلاح بيومي، 28 عاما، مقيم شبرا الخيمة ومصاب باشتباه كسر بضلوع، أحمد مصطفى محمد، 36 عاما، مقيم بطوخ، اشتباه كسر الركبة اليسري، محمد عاطف عبد الرحمن، 29 عاما، مقيم بشبرا الخيمة، حسن عزت منازع، 53 عاما، مقيم ملوي بالمنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي، وجارٍ رفع آثار الحادث.