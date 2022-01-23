ضبط 44 كيلو بانجو وحشيش وهيروين و27 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 57 قطعة سلاح ناري بحوزة 55 متهما، وتنفيذ 52284 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين بارتكاب 7 حوادث سرقة سيارات.

ضبط 139 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 139 قضية مخدرات بإجمالي 146 متهما، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 37,842 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,377 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,955 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,060 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,043 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 800 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 214 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 20 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 10 جرامات، و2876 قرصا مخدرا.

ضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 13 متهما هاربا، وضبط 15 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 335 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 27230 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، يتاجر المواد المخدرة ويحوز سلاحا ناريا مُتخذا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الهيدرو وزن كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 250 جراما، مبلغ مالي، هاتفي محمول، ميزان حساس، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.