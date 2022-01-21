خروج 10 مصابين في حادث تصادم سيارتين من مستشفى العلمين

غادر، منذ قليل، المصابون العشرة بحادث تصادم سيارتين في محافظة مطروح مستشفى العلمين النموذجي بعد تحسن الحالات وتقديم العلاج اللازم لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتقديم العلاج اللازم لهم.

حادث تصادم ميكروباص وملاكي في العلمين

وشهدت مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح منذ ساعات وقوع حادث تصادم سيارتين عند علامة الكيلو 175 الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» بنطاق مدينة العلمين الجديدة، وتلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة بمطروح بوقوع حادث تصادم سيارتين الأولى ميكروباص أجرة والثانية ملاكي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية.

أسماء مصابي حادث تصادم العلمين

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي المصابين العشرة، وهم حسام محمد حسن 24 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر في الساق اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد علي محمود 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وجمعه محمد أحمد 38 سنة يعانى من كدمه في الوجه وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود سلامه محمد 23 سنة مصاب بكدمه في الظهر واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، وهشام محمد عبدالله 24 سنة مصاب بكدمه بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، والسيد محمد محمود 41 سنة مصاب بجرح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد يسري صبحي 22 سنة يعانى من إشتباه كسر بالساق اليمني كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأحمد ناشد جمعه 21 سنة يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وبدر محمد حسن 47 سنة يعانى كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد يسري صبحي 31 سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.