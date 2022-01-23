بالأسماء.. حركة تنقلات مديري ومفتشي إدارات الأوقاف في بني سويف

أصدر الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، اليوم الأحد، حركة تنقلات لعدد من مديري الإدارات والمفتشين وإدارة المتابعة، وذلك بضخ دماء جديدة داخل المديرية والإدارات لصالح العمل، مطالبا الجميع ببذل الجهد نحو تطوير العمل.

أسماء مديري الإدارات الجدد

وتضمنت حركة التنقلات تكليف الشيخ أحمد حسن عوض، مديرا لإدارة أوقاف بندر بني سويف، والشيخ محمد عيد عبد الفتاح، مديرا لإدارة أوقاف ببا، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف، مديرا لإدارة أوقاف ناصر.

كما تم تكليف الشيخ محمد بدر بدراوي، مديرا لإدارة أوقاف الواسطى، والشيخ حسين محمد أحمد سليمان، مديرا لإدارة أوقاف مركز بني سويف، والشيخ علي دياب عبد الله، مديرا للمتابعة بالمديرية، والشيخ خميس عبد الفتاح سليمان، للعمل مفتشا بإدارة أوقاف الواسطى، والشيخ سيد حسن سيد، للعمل مفتشا بإدارة أوقاف ناصر.

كما قرر وكيل أوقاف بني سويف، تكليف الشيخ عادل محمد زكي محمد، والشيخ أحمد محمد عبد الفتاح عبد المقصود، والشيخ محمد سيد علي عثمان، مفتشين بإدارة المتابعة، وتكليف الشيخ عمر محمد علي الناطوري، والشيخ محمد عيد حامد، والشيخ محمد عبد العاطي عبد الفتاح، للعمل بجهاز المتابعة بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، على أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في العمل الإداري لصالح العمل وتطوير الأداء، لافتا إلى أنه ينتظر من الجميع تقديم وبذل كافة الجهد.