أوقاف بني سويف تفتتح 4 مساجد جديدة

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز بالمحافظة، اليوم، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعادة تأهيل المساجد وافتتاح أخرى جديدة.

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إن المساجد التي تم افتتاحها هي مساجد "الإسراء والمعراج بقرية أدراسيا، والعربض بقرية شاويش بمركز إهناسيا، والرحمن بقرية طنسا الملق بمركز ناصر، ومسجد البحري بقرية بني منين بمركز الفشن" ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 28 مسجدًا بكافة أرجاء المحافظة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضح "نظير" أن المديرية تقوم بتوعية المواطنين المترددين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصل إلى المسجد متوضأ ومصطحبا السجادة الشخصية "المصلية" مرتديًا الكمامة.

فيما نبه أئمة المساجد بمحافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، المواطنين عبر مكبرات الصوت الخارجية إلى ضرورة إحضار السجادة الشخصية المصلية والكمامة أثناء الذهاب إلى صلاة الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وطالب الأئمة المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وإحضار الأدوات الشخصية، فيما واصلت لجان التفتيش بمديرية أوقاف بنى سويف متابعة اتنفيذ الضوابط الاحترازية.