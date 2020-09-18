"أوقاف بني سويف" تفتتح 5 مساجد جديدة

تفتتح مديرية الأوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة في 3 مراكز بالمحافظة، وهي "الرحمن" بعزبة إسلام بقرية نعيم في مركز بني سويف، و"الرحمن" بنجع الديب في مركز ناصر، و"النور" بعزبة الدرملي بمركز بني سويف، و"المسجد الكبير" بقرية أبو دخان بمركز ببا، و"صابر" بعزبة صابر بمركز الفشن.

وقال رفيق محمد حسن وكيل مديرية أوقاف بني سويف، إنه سيجري افتتاح 5 مساجد بالمحافظة من مركز الواسطى حتى مركز الفشن، تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.

جرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل تلك المساجد، من ارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة وإغلاق دورات المياه.