"أوقاف بني سويف": جاهزون لصلاة الجمعة في 2475 مسجدا

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة غدا، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح المساجد الكبرى أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة بدءاً من 28 أغسطس الجارى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: "جاهزون بـ2475 مسجدا لأداء صلاة الجمعة غدا، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط إجرءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا قائلا: "نراهن على وعي المواطن السويفي في الالتزام بالتعليمات الوقائية في صلاة الجمعة مثلما حدث في باقي الصلاوات".

ولفت إلى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاصة بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد، استعدادا لعودة صلاة الجمعة، مؤكداً على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.