أرملة شهيد: «بقول لأولادي إن أبوهم بطل.. ومصر جميلة وتستاهل»

قال اللواء دكتور إيهاب يوسف، خبير إدارة المخاطر الأمنية، إن الفيلم التسجيلي الذي عرض اليوم عبارة عن كشف حساب لما فعلته قوات الشرطة خلال العام الماضي، مؤكدا أن استقرار الأمن رسالة لكل الدول الأجنبية والأوروبية لزيادة الاستثمار في هذا المناخ الآمن.

الدولة سند لأهالي الشهداء

فيما أشارت سلافة إمام إبراهيم، أرملة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن تكريم الدولة اليوم للشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة، أثبت أنها سند لأسرتهم.

وتابعت: «بقول لولادي إن باباهم كان بطلا كبيرا، وحكيت لهم عن بطولاته وفخورين جدا به، ومصر حلوة وتستاهل، بلد جميلة وبناءة ولازم كلنا نكون أبطال ومش هنخلص، ولازم يكون عندنا انتماء وحب لبلدنا».

أرملة نائب مأمور قسم كرداسة تشكر الداخلية

ومن جهتها، قالت الدكتورة نجلاء سامي، أرملة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة: «بشكر بيتي الثاني وزارة الداخلية، وبقولهم كل سنة وأنتم دايما الأمن والأمان لمصر، وبتقدموا الغالي والنفيس من أجل مصر الغالية».