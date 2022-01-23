محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري الـ 70 لعيد الشرطة.

رجال الشرطة البواسل قدموا أروع البطولات والتضحيات

وجاء نص البرقية: «يطيب لي أن أبعث خالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة... أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، يوم سجل فيه رجال الشرطة البواسل أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن استقلال الوطن وحريته، وندعو الله أن يرحم شهدائنا الأبرار من أبناء الشرطة والقوات المسلحة وجميع شهداء الوطن وأن يحفظ مصرنا الحبيبة بسيادتكم وأن يحفظكم لمصر قائداً، عرفناه رمزاً للوطنية وزعيما صادقا يسير بالوطن للتنمية والتقدم والرخاء والأمن والاستقرار ومدافعاً عن الحق والعدل.. داعين المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يسدد على طريق الخير خطاكم».

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا.

عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي

وأكد المحافظ، أن عيد الشرطة ذكرى عظيمة تجسد معنى التضحية الحقيقي من أجل الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه المناسبة العظيمة والوطنية نستلهم منها روح التضحية والعمل المخلص من أجل أن يبقى وطننا خالدا عبر الزمان.

وشدد محافظ المنيا على الجهاز التنفيذي بالاستمرار في شن الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والاهتمام بمستوي النظافة.