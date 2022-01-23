مساعد وزير الداخلية السابق: السيسي يدعم الجهاز بكل ما يحتاجه

قال اللواء مجدى السمري مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، إن البلاد تنعم بالأمان بمختلف الأماكن، في ظل وجود وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وكذلك فضل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم جهاز الداخلية بكل ما يحتاجه.

مصر دولة مستهلكة للمخدرات وليست منتجة

وأضاف «السمري» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر مصنفة دولة مستهلكة للمخدرات، وليست منتجة، وتأتي المخدرات من خارج مصر، مبينا أن جميع الدول التي حدث فيها انهيار أمني أصبح فيها كميات كبيرة من إنتاج المخدرات.

فيلم وثائقي للقبض على تشكيل عصابي

أوضح مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، أن أفغانستان تنتج أكثر من 95% من الأفيون على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك إنتاج كثير من الكابتاجون والمخدرات في دول مجاورة لمصر، تعاني من انهيارات أمنية داخلية، لأن انهيار الأمن يعمل على زيادة رواج المخدرات.

وأكد أن هناك تشكيل إجرامي، كانا حريصا على تهريب طنين مورفين، لكن تم إحباط هذه العملية، وعرضت وزارة الداخلية فيلم وثائقي لهذه العملية، مبينا أن هناك أنواع جديدة من المخدرات، مثل الشابو والإلكترونية، لافتا إلى أن الداخلية تنفذ التسليم المراقب من أجل الوصول إلى كل أطراف العصابة، الذين يتوزعون على التهرب والنقل والمراقبين والتجار الصغار.

تنسيق بين أجهزة المعلومات

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن أجهزة المعلومات التابعة للداخلية، تنسق معا، من أجل مراقبة كل العصابات من خلال الأجهزة الحديثة ومتابعة الهواتف، خاصة أن تجار المخدرات يبيعون بضاعة بأكثر من نصف مليار جنيه، وهذا يتطلب مراقبة دقيقة، وبالتنسيق بين مختلف الأطراف.