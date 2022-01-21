ضبط 58 طربة حشيش وكميات من المخدرات خلال 48 ساعة بالبحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر نشاط أمني مكثف خلال 48 ساعة الماضية حيث شنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محي سلامة مدير امن البحر الأحمر عدد من الحملات الأمنية على مروجي المخدرات تحت إشراف اللواء أشرف البيلي مدير مباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر.

حملات أمنية مكثفة على مروجي المخدرات بالبحر الأحمر

وأسفرت الحملات التي قادها العميد احمد رفعت رئيس المباحث الجنائية بالبحر الأحمر بالاشتراك مع ضباط مباحث أقسام مدن البحر الأحمر من ضبط 58 طربة حشيش وكميات من الهيروين ونبات البانجو المخدر والأقراص المخدرة ومخدر الشابو وذلك قبل ترويجها بمدن محافظة البحر الأحمر وذلك خلال 48 ساعة الماضية.

في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر تمكن المقدم محمود زمزم رئيس مباحث القسم يعاونه الرائد يحي الشعار والنقيب علاء عاطف معاون المباحث من ضبط عدد 7 طرب حشيش، و 50 قرص من الأقراص المخدرة المحظور تداولها بحوزة عاطل وضبط شخص آخر بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نصف كيلوا جرام تقريبًا.

ضبط حشيش وشابو بكمين مدينة سفاجا

وفي مدينة سفاجا تمكن المقدم مصطفى عكاشه، رئيس مباحث القسم يعاونه النقيب أحمد الزوان، من ضبط سائق بحوزته 24 طربه حشيش مخدر، و200 جرام شابو، اثناء مروره بكمين الكيلو 5 قادم من سوهاج وذلك قبل دخوله البحر الأحمر قادما عبر كمين سفاجا الأمني.

وفي مدينة الغردقة تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر برئاسة المقدم شهاب جابر، من ضبط عاطل وبحوزته 27 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وذلك بمنطقة شارع الباشا بالغردقة، وضبط غطاس وبحوزته وضبط 120 تذكرة هيروين بحوزة غطاس بحري بمنطقة الهضبة جنوب الغردقة.

ضبط نصف كيلو هيروين قبل ترويجها في رأس غارب

وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر تمكن المقدم أحمد حوام رئيس مباحث رأس غارب، يعاونه النقيب مصطفي فاضل معاون مباحث القسم من ضبط احد مروجي المخدرات، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر حوالي نصف كيلو تقريبًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.