مدير صندوق مكافحة المخدرات: «الترامادول» الأكثر تعاطيا بين النساء (حوار)

لا تقتصر تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة على الرجال فقط، بل تخضع لها السيدات أيضا، وهو ما كشف عنه الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في حواره لـ«الوطن»، حيث تحدّث عن مصير المتهربين من إجراء التحاليل، وعن اعتماد الصندوق على عنصر المفاجأة للتأكد من نتيجة عينات الخاضعين للتحليل.

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الفصل بانتظار كل موظف يثبت إيجابية تحليل المخدرات الخاص به، كما كشف عن انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وعن أنّ «الترامادل» المخدر الأكثر تعاطيا بين السيدات، يليه «المهدئات»، وإلى نص الحوار..

ما أبرز الأسئلة التي ترد للخط الساخن من قبل الموظفين؟

قبل تطبيق القانون كان هناك أكثر من مرحلة تمهيدية، أبرزها الكشف على نحو مليون ونصف المليون موظف، ما ساهم في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8% لـ1.7%، وأيضا كان هناك فترة للتقدم للعلاج قبل تطبيق القانون بـ6 أشهر، للسماح لمن يتعاطى بأن يتقدم للعلاج، والهدف الأساسي تقليل الخيارات أمام متعاطي المخدرات، ليكون الخيار الأمثل هو العلاج.

كم موظف تقدم بطلب للعلاج تزامنا مع إصدار القانون؟

تقدّم نحو 10 آلاف موظف للعلاج من الإدمان بمستشفيات علاج الإدمان، وأطلق الصندوق حملة إعلامية رقميا، ليعرف الجميع تطبيق فصل الموظف المتعاطي.

هل يحاسب الموظف إذا تقدم طواعية للعلاج؟

القانون نص على أنّ من يتقدم طواعية للعلاج لن يعاقب، لكن الفصل يكون مصير الموظف الذي يثبت من خلال اللجنة إيجابية عينته.

كم مرة يتم الكشف بها على الموظفين في المؤسسة؟

نعتمد على فكرة المفاجأة لخلق حالة من الترقب لدى الموظفين، وبعض الجهات تقول: «دول حللوا ومش هيحللوا تاني دلوقتي، وبيتفاجأوا بوجودنا تاني أسبوع»، وأعضاء لجنة الكشف لا يعلمون مكان الكشف إلا في وقتها.

من يطلب التحليل والكشف على الموظفين؟

التحاليل تتم فجأة ودون تنسيق مع الإدارة، وقرار النزول وآلية التنفيذ والتنسيق تتم بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووزارة الصحة، والطب الشرعي، ووزارة التعليم العالي من خلال مستشفياتها الجامعية، والقاهرة بها أكثر من لجنة، وكذلك المحافظات.

كيف يتم التعامل مع الموظف الذي يتلاعب بعينة التحليل؟

التلاعب أو الهروب وفقا للقانون يعامل معاملة التحليل الإيجابي، والتحليل يظهر إذا كان هناك تلاعب في العينة أم لا، وفني المعمل يكتشف ذلك، وحال الشك يتم تحويل العينة إلى المعامل المركزية أو معامل وزارة الصحة.

هل يتم إجراء الكشف الطبي على الموظفات؟

قانون فصل الموظف المتعاطي لا يفرق بين أي فئة، أو التدرج الوظيفي، ويتم الكشف على موظفات، عن طريق تمريض مع اللجنة من السيدات لتولي موضوع التحليل والكشف عن السيدات.

ما أبرز مواد المخدرات التي تتعاطاها السيدات؟

إساءة استخدام الأدوية، والترامادول هو الأكثر من واقع بيانات الخط الساخن، بشكل عام ثم المهدئات.

هل يتم إبلاغ الجهة الإدارية في نفس يوم الكشف؟

في البداية يكون هناك كشف استدلالي، ثم يتم تحريز العينة، وبمجرد التأكيد يتم إخطار الجهة بشكل مبدئي احترازي لحين تأكيد العينة، وكل المديرين ورؤساء المصالح وغيرهم يخضعون للكشف.

ما هي نسب بقاء المخدرات في الجسم؟

حسب نوع المخدر، فالحشيش يستغرق نحو 40 يوما، والترامادول أقل، والحشيش أكثر مادة مخدرة يطلب متعاطيها العلاج منها، لأنه يتسبب في اعتمادية بشكل كبير، ويؤثر على العديد من الأمراض خاصة الأمراض النفسية.