كواليس تحضير كورال أطفال «غنوة» لحفل عيد الشرطة.. 18 ساعة تصوير يوميا

«تحيا مصر في كل وقت وكل حين.. تحيا مصر عقيدة بيها مؤمنين» كلمات أوبريت «العهد» في احتفالية عيد الشرطة الـ70، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شارك في الغناء بها عدد من الأطفال مع الفنانين محمد محسن، ومي فاروق، متناولين تاريخ تضحيات وبطولات رجال الشرطة بداية من 25 يناير 1952 اليوم الذي أصبح عيدًا لهم.

27 طفلا وطفلة من كورال «أطفال غنوة» شاركوا في أوبريت «العهد»، وفي سرد قصة أبطال وشهداء الشرطة، بداية من 25 يناير 1952، قضوا قبلها وقتًا من التحضير والبروفات، كشفت عن تفاصيلها غنوة أحمد، مديرة الكورال في حديثها مع «الوطن».

كواليس تحضير كورال أطفال غنوة لحفل عيد الشرطة

مشاركة كورال «أطفال غنوة» في احتفالية عيد الشرطة الـ70 لم تكن الأولى لهم، إذ سبق لهم التواجد في نفس المناسبة قبل العام الماضي، بحسب «غنوة»، موضحة أن أعمار الأطفال المشاركين في أوبريت «العهد» مع المطربين محمد محسن، ومي فاروق، أعمارهم تتراوح ما بين 4 إلى 11 عاما، جميعهم من أطفال الكورال.

استغرق الأطفال فترة تحضير وبروفات لاحتفالية عيد الشرطة وأوبريت «العهد» مدة 10 أيام، بدأوها منذ 17 ديسمبر، وحتى أصبح كل شيء جاهز على موعد الحفل، وهو سر خروج الأوبريت بالشكل اللائق الذي لاقى استحسان الحاضرين على رأسهم الرئيس السيسي، والمشاهدين عبر شاشات التليفزيون، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

صعوبات تغلب عليها الأطفال

شهدت فترة التحضير والبروفات بعض الصعوبات على الأطفال، منها أن التصوير كان يستغرق مدة تصل إلى 18 ساعة يوميًا، مع قلة النوم وبرودة الجودة: «كنا بنصور في الصحراء»، جمعيها عوامل كانت صعبة على الأطفال في بداية الأمر، خاصة مع أعمارهم الصغيرة، إلا أنهم سريعًا ما انسجموا مع الأمر، حسبما أوضحت مديرة كورال «أطفال غنوة».

مشاركة عدد كبير من الأطفال في عمل فني مهم، وفعالية توثق لتاريخ بطولة وتضحية شهداء الوطن، وبحضور الرئيس السيسي، أمر احتاج إلى الكثير من التدريب؛ حتى يخرج الأوبريت على أكمل وجه، وساعد في ذلك حب الأطفال للرئيس السيسي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ70، في مقر أكاديمية الشرطة، ووضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري فور وصوله، ومنح أسماء الشهداء أوسمة الجمهورية والاستحقاق، والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.