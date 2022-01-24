8 معلومات عن محطة الحافلات المركزية بالعاصمة الإدارية.. «صديقة للبيئة»

تسعى الحكومة إلى أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة جميع الوسائل التي تمكنها أن تصبح مدينة ذكية ومتطورة من الدرجة الأولى، ليس على مستوى الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فقط، وإنما على مستوى العالم.

وتنتمي العاصمة الإدارية إلى مدن الجيل الرابع، وهي الأحدث في العالم وتعتمد في بنائها وإدارة جميع مرافقها على أحدث الأساليب والتكنولوجيا المتاحة بجانب التخطيط الذكي لتلك المدن، بالإضافة إلى أن الحكومة تسعى إلى أن تضم العاصمة الإدارية جميع وسائل النقل المختلفة والتي تعمل بدورها على توفير الوقت والمال بجانب التيسير علي المواطنين في التنقل بين الأحياء المختلفة في العاصمة الإدارية.

ومن بين تلك المساعي إنشاء محطة مركزية للحافلات (الأتوبيسات)، وهي محطة لكل الأتوبيسات التي تستخدم في نقل موظفي الوزارات والهيئات والمصالح الذين سيتم نقلهم من مساكنهم سواء في بدر أو الأحياء السكنية بالعاصمة لمقار أعمالهم في المدينة بجانب قانتي المدينة.

وخلال السطور التالية إليك أهم المعلومات عن المحطة المركزية للحافلات (الأتوبيسات)

معلومات عن المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة

1. تقام محطة الحافلات المركزية على مساحة 300 فدان

2. من الأكبر في الشرق الأوسط

3. تقع المحطة بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائي الخفيف ومحطة المونوريل.

4. محطة خضراء صديقة للبيئة للحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

5. تتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ المحطة تحت أشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

6. تضم جراجا مكونا من بدروم على مساحة 32 ألف متر

7. تحتوي جراج سطحي على نفس المساحة ومول تجاري على مسطح 8000 متر.

8. تضم محطة الحافلات المركزية منطقة خدمات متكاملة ومحطات تزويد الوقود ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية بجانب منطقة تجارية وذلك لخدمة المسافرين.