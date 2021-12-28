«الجزار»: مدينة أسوان الجديدة أول مدن الجيل الرابع ونحتاج مليون وحدة سكنية سنويا

أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان الجديدة، باعتبارها أول مدينة يتم افتتاحها من مدن الجيل الرابع، وقال الجزار: «إحنا اتكلمنا عن الزيادة السكانية إنها ضخمة للغاية وتصل لـ 2.5 مليون نسمة سنويًا، واحتياجات مصر من الوحدات السكنية سنويًا من 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية».

الجزار: التكدس أبرز سمات العمران المصري قبل 2014

وأضاف «الجزار»، في كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة أسوان الجديدة أن العمران المصري كان قبل 2014 له سمات، بأنه عمران متكدس بالسكان والأنشطة، وعمران فقد الهوية وتدهورت بنيته الأساسية سواء سكن غير لائق أو نقص خدمات وتدني كفاءتها ووجود طرق ومرافق متهالكة، مؤكدًا أن بعض الأدبيات العالمية قالت إن القاهرة مدينة موتى والحياة بها كئيبة، وأن المدن المصرية أكثر مدن العالم ازدحامًا، وكابوس للتكدس المروري.

العمران المصري كان رخيص وليس فقير قبل 2014

وأشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن كل هذه المصطلحات تواجدت في أدبيات عالمية، ما يجعل العمران المصري فقيرا، وأضاف « يمكن حضرتك يا سيادة الرئيس سبقتنا النهاردة الصبح في تعريف مفهوم الفقر، فالفقر ليس ضيق ذات اليد، بل عدم استغلال الموارد المتاحة، وعدم توظيفها وعدم القدرة على تغيير الواقع حتى لو واقع أليم، عمراننا ليس رخيصا لكنه فقير ولا يستفيد من مقوماته ولا يوجد لديه مقومات للتغير ولا أمل في تغيير هذا الواقع».