العلمين الجديدة.. دُرة مدن الجيل الرابع على شاطئ البحر المتوسط «فيديو»

بعنوان «مدينة العلمين الجديدة.. دُرة مدن الجيل الرابع على شاطئ البحر المتوسط»، قدم برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» تقريرا أشار خلاله إلى أن الحياة دبت في مدينة كانت منذ 3 سنوات فقط أحد المناطق الغير مستغلة والمهملة بعيدة عن الأنظار لتصبح اليوم ملئ السمع والبصر، إنها مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف التقرير: «مشروعات هنا وهناك قاربت على الإنتهاء، على مساحة 48 ألف فدان لتعلن عن إنجاز جديد، حيث يوجد 21 برجا من منطقة الأبراج الشاطئية، تطل بوحداتها الفندقية والساحلية على الساحل الأجمل في البحر المتوسط».

وتستهدف هذه المدينة جذب أكثر من مليوني نسمة، ولذلك نجد على مساحة 120 ألف متر المنطقة الترفيهية التي تضم منطقة كاملة الخدمات من مجمع الخدمات والمولات والفنادق، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء.

وقال المهندس أحمد حازم، المدير التنفيذي لمشروع الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، خلال تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، إن أي زائر يذهب لمدينة العلمين الجديدة يجد المشروع متاحا أمامه بكافة تفاصيله من فنادق ومولات وباركينج وكافيهات، والممشى السياحي الكامل المطل على البحر، والسياحة الشاطئية.

ويشهد مشروع الممشى السياحي على طول البحر المتوسط سباق مع الزمن، بمسافة 14 كيلو متر لتنتهي المرحلة الأولى منه بمسافة 7 كيلو مترات ليصبح متنفسا لزوار العلمين.

وأوضح أبوالعزم، أنه يوجد جزء بالممشى السياحي عبارة عن ممشى مخصص للدراجات بالباركينج الخاص بها، ويوجد الجزء الشاطئي عبارة عن غرف خلع ملابس ودورات مياه، وملاعب للكرة الشاطئية وملاعب للطائرة، بالإضافة للمطاعم.

وتعد جامعة العلمين الدولية التي شيدت على مساحة 150 فدانا إنجازا جديدا ينضم لجامعات الجيل الرابع الذكية والتى تعتمد على البرامج التخصصية.