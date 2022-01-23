نيقولا معوض يكشف أسباب اعتذاره عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: ندمان وحزين

قال الفنان نيقولا معوض، إن اعتذاره عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، ليس له علاقة بالجدل الجاهل العقيم الذي يدور حاليا بحسب وصفه، معربا عن ندمه الشديد على اعتذاره عن الانضمام إلى فريق العمل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، الذي عطل التصوير أكثر من مرة.

وأعرب الفنان اللبناني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ندمه لانسحابه من فريق عمل فيلم «أصحاب ولا أعز»، معلقا: «يلّي متابعني منيح، بيعرف أني بحياتي ما اعتذرت عن دور، وبعدين طلعت قلت (هيدا الدور كان إلي).. مع أني ما بلاقيها غلط، بالعكس بلاقيها شغلة كتير عادية، وما فيها أي انتقاص لا من الدور ولا من الممثل يلّي أخد الدور».

نيقولا معوض: ندمت على اعتذاري للانضمام لـ«أصحاب ولا أعز»

تابع «معوض» منشوره قائلا: «بَسّ اليوم، مع كل الجدل يلّي عم نشوفوا حول فيلم (أصحاب ولا أعزّ)، كتير حابِب قول إني كان المفروض أكون واحد من مُمَثّلي الفيلم.. وكمان حابب قول إن سبب اعتذاري ما إلو علاقة أبداً بالجَدَل الجاهِل العَقيم يلّي عم نشوفوا حاليّاً».

وكشف نيقولا معوض، عن سبب اعتذاره عن الفيلم بسبب كورونا، معلقا: «اعتذرت لأنه ظروف كورونا خلّت التصوير يتأجَّل أكتر من مرّة، وكان عندي ارتباط مُسبَق بتصوير خارج لبنان، فا اضطرّيت انسحب من المشروع، وأنا عارف مُسبَقاً أني كتير رح إزعَل لمّا شوف الفيلم».

نعيش في مجتمع منافق ومزدوج المعايير

وأضاف معوض في منشوره: «كنت مفكّر حالي رح إزعَل بَسّ لأنه الفيلم فنيّاً كتير حلو، كمان لأنّي كنت عارف مُسبقاً كيف رح يكون أداء كل إنسان اشتغل قدّام الكاميرا وورا الكاميرا، تحت إدارة المخرج يلّي بحبّه كتير وِسام سمَيرة.. بَسّ اليوم، لقيت حالي زعلان لأسباب تانية.. زعلان لأنه هالفيلم كان رح يكون فرصة تخلّيني أقول بالفعل مش بَسّ بالحَكي قدّيه الفَنّ أعلى وأسمى من كل القيود والأحكام والرقابات، وقدّيه للأسف نحنا عايشين بمُجتمع منافق مُزدوِج المعايير.. تحيّة من القلب لكل حدا اشتغل على هالفيلم، ولكلّ إنسان مؤمِن بِفَنّ حرّ ومُستقِلّ».

وأنهى منشوره قائلا: «بعرِف رح يكون في كتير تعليقات سلبيّة.. كان في ضَلّ ساكِت، بَسّ يلّي عم يتهاجَموا اليوم، هنّي زُمَلاء وأصدقاء بحتِرِمُهن، وكتير بحترم مشاركتُن بهالعمل، وواجِب عليّ وعلى كل إنسان بفَكِّر متلنا، أنه يوقف بصَفُّن».