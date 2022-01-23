رانيا يوسف تدخل على خط دعم «أصحاب ولا أعز»: أنا ضد حملة كراهية منى زكي

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن دعمها لمنى زكي، عقب الانتقادات الشديدة التي تواجهها الأخيرة بعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، بسبب ما رآه البعض أن به مشاهد جريئة ولا تتناسب مع قيم المجتمع المصري، فضلا عن مساندة الفنان كريم فهمي أيضا لـ منى زكي.

حملة دعم للفنانة منى زكي

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر خاصية «استوري» بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رسالة دعم من «حملة ضد الكراهية» التي تتبناها صفحة عبر «إنستجرام» تحت اسم «speak up» ونشاطها عبارة عن مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله.

وتضامنت الفنانة رانيا يوسف مع حملة «speak up»، وأعادت نشر منشور الصفحة: «ندعم الفنانة منى زكي ضد حملة الكراهية التي تواجهها الآن».

وتتضمن منشور صفحة «speak up» التالي: «مش منطقي ولا صح ولا أخلاقي.. أن يتم الهجوم على حد والتدخل في حياته الشخصية عشان دور في فيلم مخصص لفئة عمرية محددة على منصة مدفوعة بينقل بيه جزء من الواقع من غير ما يبررله.. الناس عندها قدر من الاستحقاق لدرجة انهم بيطالبوا جوزها يطلقها.. مالكم؟».

كما أعادت رانيا يوسف منشور الفنانة سوسن بدر، الذي تتضمن دعم الفنانة منى زكي، والذي نص على: «منى.. تاريخ فني جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك.. منى زكي.. الموهوبة … المحترمة.. بحبك».

بجانب تأييدها لرأي إلهام شاهين، عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، التي تتضمن محتواه: «الفيلم اللي عاملين ضجه عليه.. أصحاب ولا أعز.. لسه شايفاه.. فيلم جميل وحقيقي.. مشاكل حياتية عادية.. إيه يعني لو فيه شخص واحد يقال عنه إنه مثلي ولا نرى ذلك.. دي حرية شخصية.. وشخصيات موجودى في حياتنا.. والمجتمع العربي فيه بلاوي أكتر بكتير جدا من اللي اتقدم في الفيلم.. مش فاهمى سبب الضجة المفتعلة على فيلم معروض على نتفليكس فقط.. اللي هي مش موجودة عند الناس العادية أو المتحفظة لأن فيها أفلام أجنبية فيها ستات بتقلع ملط ومشاهد جريئة جدا.. يعني حلال على الفيلم الأجنبي».

وتابعت «شاهين» منشورها، قائلة: «وحرام على الفيلم الناطق بالعربية لمجرد حوار جرئ في المواجهة وغير معتاد.. مجتمع مهووس.. وبالنسبة للمتخلفين بتوع السينما النظيفة.. مفيش مشهد واحد في الفيلم فيه شيء يخدش حياء المتشددين كصورة.. الجرأة فقط في الحوار بين البطلة وزوجها عندما شكت فيه إنه مثلي.. والحوار أيضا لا يوجد فيه لفظ خارج.. وعلى فكرة بسبب الهجوم على الفيلم سيكون الأعلى مشاهدة على نتفليكس برافو منى زكي.. فنانة ناضجة صادقة.. أداء رائع.. والحقيقة الفيلم مباراة في التمثيل بين كل ممثليه الرائعين إياد نصار ونادين لبكي وجورج خباز وعادل كرم.. تحية لكل من شارك في الفيلم بقيادة مخرج رائع وسام سميرة».

وعلقت رانيا يوسف على منشور إلهام شاهين، مكتفية بايموجي «تصفيق».

كريم فهمي يدعم منى زكي

وعلى الصعيد الآخر، اكتفى الفنان كريم فهمي بنشر استوري عبر «إنستجرام»، به صورة لـ منى زكي، من أحد مشاهد فيلم «أصحاب ولا أعز»، قائلا: «بحبها جدا والفيلم عجبني جدا.. ونفسي اشتغل معاها كمان».