خبير مصرفي: تجربة مصر مع كورونا يجب تدريسها في الدول الأخرى

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن نجاح الدولة المصرية في السيطرة على التضخم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، غير مسبوق، وهذا النجاح يجب أن يُدرس في الدول الأخرى، خاصة أن الإصلاح النقدي، أدى إلى ارتفاع الكثير من الأسعار نتيجة رفع الدعم، ومحاولة معالجة عجز الموازنة، موضحًا أن البنك المركزي غير كل مخططاته، بعد أن وصل لـ33% بعد الإصلاح، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، على قناة «Extra news».

البنك المركزي رفع سعر الفائدة بـ7%

وأضاف «عبد العال»، أن البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بـ7%، ما ساهم في خفض التضخم من 35% لـ3%، وهذا كان عبارة عن إعجاز في هذا الوقت، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي، ساهم بصورة كبيرة في مواجهة أزمة كورونا، فلولا الإصلاح الاقتصادي لما حققت مصر النجاحات التي حدثت الفترة الأخيرة، كما أن تعويم الجنيه، أدى لوقف السوق السوداء، وتدفق مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن هناك 500 مليار دولار تدفقوا لمصر منذ التعويم حتى الآن.

مصر حققت فائض أوليا في الموازنة لأول مرة في التاريخ

أشار الخبير المصرفي، إلى أن هذا الأمر ساهم بصورة كبيرة في تمويل الكثير من المشروعات القومية، مؤكدًا أن مصر حققت فائضا أوليا في الموازنة لأول مرة في التاريخ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لأول مرة في التاريخ لـ45 مليار دولار، وهذا دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة أمام المؤسسات النقدية، وأصبح العالم ينظر لمصر بشكل مختلف، خاصة أنها حققت الكثير من النجاحات الاقتصادية، كما أن أزمة كورونا كانت صدمة كبيرة على العالم.