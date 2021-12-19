خبير مصرفي: مصر تمتلك خطة طموحة جدا نحو التحول الرقمي والشمول المالي

قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن جائحة كورونا المستجد «كوفيد- 19»، أثرت على الكثير من دول العالم، والدول المتقدمة حققت معدل نمو بالسالب، ورغم ذلك استطاعت مصر تحقيق أكبر معدلات التنمية في العالم، موضحًا أن دين الناتج المحلي، تراجع بشكل كبير، حيث انخفض من 108% لـ90.6% خلال السنوات الأخيرة، كما أن مصر حققت أعلى معدل نمو فصلي هو الأعلى منذ 20 عامًا، حيث وصل لـ9.8 في الربع الأول من عام 2021.

مصر تمتلك خطة طموحة جدًا نحو التحول الرقمي والشمول المالي

وأضاف «رشدي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك خطة طموحة جدًا نحو التحول الرقمي والشمول المالي، كما أن أزمة كورونا، كانت سببًا في التسريع من التحول الرقمي، لكن الدولة قبل الأزمة كان لديها خطة واضحة نحو الشمول المالي، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الشمول المالي يساهم بصورة كبيرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثلثا الاقتصاد المصري غير رسمي

وأكد الخبير المصرفي، أن ثلثا الاقتصاد المصري غير رسمي، وإدخال هذا القطاع الكبير في الاقتصاد الرسمي من شأنه أن يزيد الأنفاق على البنية التحتية وكل المجالات سواء التعليم أو الصحة، كما أن ميزانية التعليم زادت مؤخرًا بمعدل 65%، وميزانية وزارة الصحة ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة خلال أزمة كورونا، كما أن الاستثمار في البنية التحتية يُعطي مؤشرات أجنبية للمستمر الأجنبي للدخول إلى مصر، كما أنه يوفر الكثير من فرص العمل، وهذا قلل معدلات البطالة؛ حيث تراجعت من 14 لـ7.5%، ومعدل التضخم انخفض بفضل النمو الاقتصادي حيث وصل لـ6.5%.