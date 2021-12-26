خبير مصرفي: معدل البطالة انخفض من 15% قبل الإصلاح الاقتصادي لـ7.2%

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib، والخبير مصرفي، إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بجنوب الوادي خلال السنوات الأخيرة، وهذا أمر مهم للغاية، خاصة أن الصعيد معروف بصلابته وقدرته على تحقيق المستهدف، فضلًا عن أن تنمية الجنوب من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، مشيدًا في الوقت ذاته بمبادرة «حياة كريمة» التي تشمل تطوير 4500 قرية، إذ أن الاهتمام بالأهالي في هذه القرى يعتبر أمن قومي، كونه يربي كوادر قادرة على النهوض بالاقتصاد.

حياة كريمة تعمل على توفير مياه شرب صالحة

وأضاف «الخولي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «Extra news»، أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على توفير مياه شرب صالحة، وصرف صحي، وتوفير الحد الأدنى للمعيشة، من خلال توفير الحد الأدنى للأجور، أو توفير الحد الأدنى للمعاش، مشيدًا بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على معدل البطالة، فذكر أن معدل البطالة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يقدر بـ15%، واليوم وصل لـ7.2%.

وأكد الخبير المصرفي، أن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع لـ5% وارتفع معد التضخم لـ7%، ولذلك لجأت أمريكا إلى العمل على توفير 2 ترليون دولار لدعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن مبادرة «حياة كريمة» تسعى لإخراج مواطن مصري صالح دون تفرقة بين مواطن وآخر، وهذا من شأنه أن يقلل من انتشار الأفكار المتطرفة والإرهابية التي عانت منها مصر خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن معدل الناتج القومي لمصر في عام 2016 كانت يقدر بـ 1.9 تريليون، واليوم وصل لـ3.9 تريليون جنيه.

عجز الموازنة كان يقدر بـ11% في 2016 وانخفض لـ6.3%

وتابع أن عجز الموازنة كان يقدر بـ11% في 2016 وانخفض لـ6.3% في الوقت الحالي، كما أن التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر كان يمثل 18 مليار دولار في 2016، ووصل لـ23.5 مليار دولار بنسبة 9.3% في 2021، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن معدل نمو الاستثمار كان يقدر بـ2% في 2016، ورغم كورونا وصل لـ5%، والمستهدف أن يصل لـ6%، وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ نتيجة الإصلاح الاقتصادي، إذ ارتفع من أقل من 16 مليار دولار لـ41 مليار دولار.