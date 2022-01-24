مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-1-2022 في محافظات مصر

عمليات بحث يومية يُجريها المسلمون عبر المحركات الشهيرة عن مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان نظرًا لاختلاف التوقيات بشكل طفيف بين مكان وآخر، وذلك حرصًا منهم على أداء الفروض الخمسة في أوقاتها امتثالًا لقول الرسول صلَ الله عليه وسلم عندما سُئل: «أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قالَ: الصَّلاةُ لأوَّلِ وقتِها».

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

فروقات طفيفة بين كل محافظة وأخرى في مواقيت الصلاة قد تكون بضع دقائق أو أقل اليوم الإثنين 24 يناير 2022، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

ووفق الصحة الرسمية للهيئة، يُرفع أذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:19، وآذان الظهر يُرفع الساعة: 12:07، أما أذان العصر يكون عند الساعة 03:04، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:25، وأخيرًا أذان العشاء يأتي في الساعة: 06:46.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وتختلف محافظة الإسكندرية في مواقيتها عن القاهرة، إذ يُرفع أذان الفجر الساعة: 05:26، وأذان الظهر في الساعة: 12:12، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة: 03:08، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة: 05:28، أما أذان العشاء يكون عند الساعة: 06:50.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

وفي طنطا يرفع أذان الفجر عند الساعة: 05:21، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة: 12:08، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة: 03:04، وأذان المغرب في تمام الساعة: 05:25، بينما يكون أذان العشاء عند الساعة: 06:46.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

ويُرفع أذان الفجر في أسوان عند الساعة 05:07، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:00، فيما يكون أذان العصر الساعة: 03:07، أما أذان المغرب فيُرفع عند الساعة 05:29، وأذان العشاء الساعة: 06:45.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

دقائق قليلة تفصل مواقيت الصلاة في الدول العربية أيضًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة يأتي أذان الفجر في الساعة: 05:41، وأذان الظهر الساعة: 12:32، وأذان العصر عند الساعة: 03:43، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة: 06:05، وأذان العشاء الساعة: 07:35.

مواقيت الصلاة في الخرطوم

ويُرفع أذان الفجر في الخرطوم عند تمام الساعة: 04:59، وأذان الظهر عند الساعة: 12:02، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:18، فيما يكون أذان المغرب عند الساعة: 05:43، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 06:56.

مواقيت الصلاة في دبي

وفي دبي يكون أذان الفجر عند الساعة: 05:43، وأذان الظهر يُرفع الساعة: 12:31، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:36، أما أذان المغرب يكون عند الساعة: 05:57، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 07:27.